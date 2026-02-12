Merz rémálma valóra válhat – Merkel visszatérhet

Angela Merkel ismét politikai babérokra törhet. Bár a 2021-es németországi választásokat követően háttérbe vonult, a Bild értesülései szerint a volt német kancellár neve felmerült az államfői tisztség kapcsán. A feltételezést erősíti, hogy Merkel továbbra is kifejezetten népszerű a Zöldek támogatói között, így Baden-Württemberg zöldpolitikusa, Cem Özdemir is Merkelt javasolhatja az államfői posztra. Egy ilyen lépés komoly belső feszültséget okozhatna a Kereszténydemokrata Unión (CDU) belül és különösen Friedrich Merz pártelnök számára lenne rossz hír, mivel régóta rossz a kapcsolata a volt német kancellárral. Merz a CDU-ból származó információk szerint soha nem bocsátotta meg Merkelnek, hogy 2002-ben csírájában fojtotta el kancellári ambícióit – írta meg az Euro News. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Merkel többször nyilvánosan bírálta Merzet.

Fotó: AFP