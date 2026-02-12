Angela Merkel ismét politikai babérokra törhet. Bár a 2021-es németországi választásokat követően háttérbe vonult, a Bild értesülései szerint a volt német kancellár neve felmerült az államfői tisztség kapcsán. A feltételezést erősíti, hogy Merkel továbbra is kifejezetten népszerű a Zöldek támogatói között, így Baden-Württemberg zöldpolitikusa, Cem Özdemir is Merkelt javasolhatja az államfői posztra. Egy ilyen lépés komoly belső feszültséget okozhatna a Kereszténydemokrata Unión (CDU) belül és különösen Friedrich Merz pártelnök számára lenne rossz hír, mivel régóta rossz a kapcsolata a volt német kancellárral. Merz a CDU-ból származó információk szerint soha nem bocsátotta meg Merkelnek, hogy 2002-ben csírájában fojtotta el kancellári ambícióit – írta meg az Euro News. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Merkel többször nyilvánosan bírálta Merzet.
Merz rémálma valóra válhat – Merkel visszatérhet
Az egykori német kancellár ismét a figyelem középpontjába került, miután sajtóértesülések szerint a neve felmerült a német államfői tisztség kapcsán. Angela Merkelnek évek óta rossz akapcsolata Friedrich Merzcel, így a jelölése komoly belső feszültséget okozhat a CDU-n belül. A feltételezést erősíti, hogy Merkel népszerű a Zöldek szavazótáborában és ott lesz a CDU szövetségi kongresszusán is.
A CDU két jelöltje, Karin Prien oktatási minisztert és Julia Klöcknert, a Bundestag elnöke. Utóbbi esetében ugyanakkor kérdéses az SPD és a Zöldek támogatása, ami tovább javíthatja Angela Merkel esélyeit a posztra. Mindeközben a volt kancellár egyre gyakrabban jelenik meg nyilvános eseményeken és február 20-tól ott lesz a CDU szövetségi kongresszusán is, amely az elmúlt évekhez képest nagyobb figyelmet kap.
Borítókép: Angela Merkel és Friedrich Merz (Fotó: AFP)
Európa militarizálása nyíltan Oroszország ellen irányul + videó
A kelet-európai térségben egyre nagyobb a feszültség.
Szélvhiar pusztít Katalóniában: iskolákat zártak be és repülőjáratokat töröltek
Vasúti sebességkorlátozást rendeltek el, és mintegy száz repülőjáratot töröltek.
Korrupció miatt nyomoznak az Európai Bizottság épületeiben
A belga rendőrség razziát tartott az Európai Bizottságnál egy ingatlaneladási nyomozás keretében.
Szuverenitásvédelmi Hivatal: Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit
Hiába próbálják ellehetetleníteni a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkáját.
