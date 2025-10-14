Merkel soha nem fogja beismerni, hogy tévedett

– Ez a nő, ez az anya egy mondatban foglalja össze az egész drámai történetet. Azt mondja, „aki nem érti az összefüggést, az ok-okozati összefüggést a lányom halála, a lányom sorsa és a politika között, az ostoba” – fogalmazott Grosz, idézve az édesanyát, és hozzátette:

– Szerintem ez a legdrámaibb, de legigazabb ítélet, amit ma Angela Merkelről mondhatunk, bár Merkel nem volt egyedül, és most is vannak, akik a migráció mellett állnak. Tíz évvel ezelőtt mindenki üdvözölte a menekülteket, a média, a napilapok, az osztrák politikusok. Ma senki nem kér belőlük.

Merkel ragaszkodik a hibájához

Arra a kérdésre, hogy Merkel valaha elismeri-e felelősségét a migráció kezelése, a migránsok beengedése és Nyugat-Európa tönkretétele miatt, Gerald Grosz azt mondta:

– Angela Merkel tavasszal azt mondta: Mit kellett volna másképp tennie? Csak a kötelességét teljesítette. Angela Merkel ragaszkodik a hibájához és védi ezt a hibát.”

Hozzátette: – Angela Merkel teljes politikai örökségét manapság már nem az euróválság, nem a görög segély, nem a német gazdaság határozza meg, hanem egyetlen öröksége, az a politika, amelyet 2015. augusztus 31-én kezdett el a „Mi megcsináljuk” szlogennel. És ez számára a visszafordíthatatlan pont. Ez az a pont, ahol nem tud továbbmenni. Ha itt egy lépést hátralép, ha beismeri a hibáját, akkor beismeri az egész kancellársága alatt elkövetett hibáját, és ezt a hiúsága nem engedi meg. Ő egy hiú ember. Aki azt hiszi, hogy Angela Merkel egy protestáns, redős szoknyában, Luther-bibliával a kezében, az téved. Ezt a képet mindig csak a PR-menedzsere festette róla. Ő egy kemény ideológus és technokrata.