Rendkívüli

Merkel soha nem fogja beismerni, hogy tévedett

Nyugat-Európa kudarcot vallott a tömeges bevándorlás kezelésében, ők rosszul választottak – ezt emelte ki az Alapjogokért Központ Tényleg csak egy rossz választás? című rendezvényén Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Eva Vlaardingenbroek holland influenszer és Gerald Grosz osztrák közéleti szereplő, publicista, aki Merkel műve – a mi bukásunk című, frissen megjelent könyve kapcsán látogatott Budapestre. A résztvevők egyetértettek abban, hogy hazánk ma az utolsó biztonságos európai ország, de a jövője azon múlik, hogy képes-e ellenállni a brüsszeli nyomásnak. Az esemény középpontjában az a figyelmeztetés állt: csak egy rossz választás kell ahhoz, hogy a migrációpárti politika Magyarországon is valósággá váljon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 5:37
Angela Merkel volt német kancellár Fotó: Filip Singer Forrás: MTI/EPA
Gerald Grosz a lapunknak adott interjúban arról beszélt, hogy a migrációbeengedés egy kísérlet volt, s egyben – ahogy fogalmazott – „a háború utáni történelem legnagyobb politikai bűncselekménye”.

Merkel
Angela Merkel Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

– Milliók, több mint Ausztria lakossága, több mint egy EU-tagállam lakossága, került Európába, többségük idegen kultúrájú, transzkontinentális ember a Közel-Keletről. És mit kaptunk cserébe? Bűnözést kaptunk. Terrorizmust kaptunk. Csoportos nemi erőszakot kaptunk. Olyan úgynevezett egyedi eseteket kaptunk, amelyekről mindennap olvashatunk Ausztriában és Németországban. Késes támadások, terrortámadások, csoportos nemi erőszak. Az antiszemitizmus növekedését kaptuk

 – emelte ki Gerald Grosz, hozzátéve: – Az osztrák zsidó közösségnek 8000 tagja van. A bécsi zsidó polgárok nem mehetnek ki az utcára kipával Bécs egyes városrészeiben, mert különben erőszak áldozatává válnak. Budapesten kipával is nyugodtan lehet sétálni.

Merkel tönkretette Európát

Az osztrák publicista úgy fogalmazott:

– Magyarország ma sokkal szabadabb, mint Németország és Ausztria, amelyek feladták magukat, és új biztonságra, új biztonsági intézkedésekre van szükségük az egyre csökkenő szabadság árán. És ez Angela Merkel öröksége. Megosztotta Európát, valójában tönkretette Európát, és nagyon sok fiatal ember jövőjét, valamint több ezer ember életét is elvette. Ezt nem szabad elfelejteni.

Kiemelte:

– Magyarország ma biztonságosabb országgá vált Európában a kisebbségek, az alapjogok és a szabadság szempontjából. Magyarország nemcsak biztonságos ország, ellentétben az összes többi európai országgal, hanem amikor Budapesten vagyok, mindig azt mondom, hogy Budapest lett a jobb Bécs.

A szerző arról is beszélt, hogy könyvéhez két fontos interjút készített. Az egyiket egy olyan férfival, akinek lányát Brokstedtben, Németországban késelték meg a vonaton. 

– Egy menekült, akit Angela Merkel csábított Európába – hangsúlyozta Gerald Grosz, majd egy másik fontos interjúról beszélt, amelyet annak a Leonie nevű, 13 éves osztrák lány édesanyjával készített, akit egy afgán kábított el, majd megerőszakolták, megölték és egy szőnyegbe tekerve hagyták az út szélén.

– Ez a nő, ez az anya egy mondatban foglalja össze az egész drámai történetet. Azt mondja, „aki nem érti az összefüggést, az ok-okozati összefüggést a lányom halála, a lányom sorsa és a politika között, az ostoba” – fogalmazott Grosz, idézve az édesanyát, és hozzátette: 

– Szerintem ez a legdrámaibb, de legigazabb ítélet, amit ma Angela Merkelről mondhatunk, bár Merkel nem volt egyedül, és most is vannak, akik a migráció mellett állnak. Tíz évvel ezelőtt mindenki üdvözölte a menekülteket, a média, a napilapok, az osztrák politikusok. Ma senki nem kér belőlük.

Merkel ragaszkodik a hibájához

Arra a kérdésre, hogy Merkel valaha elismeri-e felelősségét a migráció kezelése, a migránsok beengedése és Nyugat-Európa tönkretétele miatt, Gerald Grosz azt mondta:

– Angela Merkel tavasszal azt mondta: Mit kellett volna másképp tennie? Csak a kötelességét teljesítette. Angela Merkel ragaszkodik a hibájához és védi ezt a hibát.”

Hozzátette: – Angela Merkel teljes politikai örökségét manapság már nem az euróválság, nem a görög segély, nem a német gazdaság határozza meg, hanem egyetlen öröksége, az a politika, amelyet 2015. augusztus 31-én kezdett el a „Mi megcsináljuk” szlogennel. És ez számára a visszafordíthatatlan pont. Ez az a pont, ahol nem tud továbbmenni. Ha itt egy lépést hátralép, ha beismeri a hibáját, akkor beismeri az egész kancellársága alatt elkövetett hibáját, és ezt a hiúsága nem engedi meg. Ő egy hiú ember. Aki azt hiszi, hogy Angela Merkel egy protestáns, redős szoknyában, Luther-bibliával a kezében, az téved. Ezt a képet mindig csak a PR-menedzsere festette róla. Ő egy kemény ideológus és technokrata.

Borítókép: Angela Merkel volt német kancellár (Fotó: MTI/EPA)

