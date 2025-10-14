Merkel soha nem fogja beismerni, hogy tévedett

Gerald Grosz a lapunknak adott interjúban arról beszélt, hogy a migrációbeengedés egy kísérlet volt, s egyben – ahogy fogalmazott – „a háború utáni történelem legnagyobb politikai bűncselekménye”.
– Milliók, több mint Ausztria lakossága, több mint egy EU-tagállam lakossága, került Európába, többségük idegen kultúrájú, transzkontinentális ember a Közel-Keletről. És mit kaptunk cserébe? Bűnözést kaptunk. Terrorizmust kaptunk. Csoportos nemi erőszakot kaptunk. Olyan úgynevezett egyedi eseteket kaptunk, amelyekről mindennap olvashatunk Ausztriában és Németországban. Késes támadások, terrortámadások, csoportos nemi erőszak. Az antiszemitizmus növekedését kaptuk
– emelte ki Gerald Grosz, hozzátéve: – Az osztrák zsidó közösségnek 8000 tagja van. A bécsi zsidó polgárok nem mehetnek ki az utcára kipával Bécs egyes városrészeiben, mert különben erőszak áldozatává válnak. Budapesten kipával is nyugodtan lehet sétálni.