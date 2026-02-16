Vitályos Eszter: Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!

Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!

– hangsúlyozta, majd kifejtette, hogy Németországban tavaly 2200 nőt erőszakoltak meg a pályaudvarokon. Norvégiában már minden ötödik nőt megerőszakoltak. Olaszországban, Franciaországban, Angliában, Svédországban, Ausztriában és minden bevándorlóországban meredeken nő a nők és kiskorúak elleni erőszakos esetek száma.

A bevándorláspárti kormányok a migránsokkal együtt rászabadították az erőszakot a nőkre, a saját polgáraikra! Visszafordíthatatlan kárt okoztak

– részletezte, majd úgy folytatta, hogy Brüsszel idén júliustól Magyarországra is rá akarja kényszeríteni a migránsok betelepítését – az erről szóló rendeletet már kihirdették.

Amíg nemzeti kormány van, ezt nem fogjuk hagyni, a Tisza azonban ez ügyben sem tudna nemet mondani Brüsszelnek! Magyar Péter a bevándorláspárti brüsszeli elit bábja. Elég egy rossz döntés, és velünk is megtörténhet! Ne hagyjuk!

– hangsúlyozta.

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI)