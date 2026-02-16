Rendkívüli

Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

migránserőszakFideszVitályos Eszter

Vitályos Eszter: Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!

Vitályos Eszter közösségi oldalán reagált a magyar lányok sérelmére elkövetett, marokkói migránsokhoz köthető csoportos erőszak ügyére, amelyben a szicíliai ügyész fejenként hét év börtönbüntetést indítványozott. Bejegyzésében élesen bírálta a bevándorláspárti kormányokat és Brüsszelt, amely júliustól Magyarországra is rá akarja kényszeríteni a migránsok betelepítését.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 17:07
Vitályos Eszter kormányszóvivő Forrás: MTI
Vitályos Eszter kormányszóvivő új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, a magyar lányokat csoportosan megerőszakoló marokkói migránsok ügyében, mint írta: fejenként 7 év börtönt kért rájuk a szicíliai ügyész.

Vitályos Eszter, kormányszóvivő hangsúlyozta, Brüsszel idén júliustól Magyarországra is rá akarja kényszeríteni a migránsok betelepítését
 hogy Fotó: MTI

Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!

– hangsúlyozta, majd kifejtette, hogy Németországban tavaly 2200 nőt erőszakoltak meg a pályaudvarokon. Norvégiában már minden ötödik nőt megerőszakoltak. Olaszországban, Franciaországban, Angliában, Svédországban, Ausztriában és minden bevándorlóországban meredeken nő a nők és kiskorúak elleni erőszakos esetek száma.

A bevándorláspárti kormányok a migránsokkal együtt rászabadították az erőszakot a nőkre, a saját polgáraikra! Visszafordíthatatlan kárt okoztak

– részletezte, majd úgy folytatta, hogy Brüsszel idén júliustól Magyarországra is rá akarja kényszeríteni a migránsok betelepítését – az erről szóló rendeletet már kihirdették. 

Amíg nemzeti kormány van, ezt nem fogjuk hagyni, a Tisza azonban ez ügyben sem tudna nemet mondani Brüsszelnek! Magyar Péter a bevándorláspárti brüsszeli elit bábja. Elég egy rossz döntés, és velünk is megtörténhet! Ne hagyjuk!

 – hangsúlyozta.

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: MTI)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

