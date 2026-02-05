Több mint 170-re emelkedett a nyugat-nigériai Kwara államban ismeretlen fegyveresek által elkövetett mészárlás halottainak száma – derült ki a Vöröskereszt bejelentéséből.
Brutális vérfürdő, sok a halott
Száznál is több áldozatot követelt egy súlyos fegyveres támadás Nigéria nyugati részén, Kwara államban. Ismeretlen fegyveresek csaptak le Woro településre, házakat és üzleteket gyújtottak fel, miközben sokan az erdőkbe menekültek. A Vöröskereszt szerint a halottak száma tovább emelkedhet, mivel számos eltűntet még mindig keresnek. A kormány terrortámadásnak minősítette az eseményeket, a térségben pedig tovább romlik a biztonsági helyzet.
Az államban lévő Woro településre kedd esten csaptak le a fegyveresek, akik több házat és boltot felgyújtottak, jelenleg pedig csaknem 170 halottról tudni.
Babaomo Ayodeji, a nigériai Vöröskereszt Kwara államban dolgozó munkatársa a sajtónak elmondta, az áldozatok száma még mindig nem végleges, mert sok eltűntet jelenleg is keresnek. Saidu Baba Ahmed, az állam törvényhozásának egyik tagja elmondta, sok falusi a környékbeli erdőkben keresett menedéket, hozzátéve, hogy a támadásban eltűnt a falu elöljárója is, akinek a házát szintén felgyújtották.
AbdulRahman AbdulRazaq, Kwara kormányzója terrortámadásnak minősítette a mészárlást, amely az utóbbi hónapok legsúlyosabbja.
További Külföld híreink
Néhány nappal korábban a hadsereg arról számolt be, hogy 150, az állam erdős részein bujkáló terroristával végzett. Kwarában több fegyveres bűnbanda garázdálkodik, illetve az ország északnyugati részén aktív dzsihadista csoportok is egyre gyakrabban követnek el atrocitásokat ebben a térségben. A romló biztonsági helyzet miatt a helyi hatóságok több körzetben kijárási tilalmat rendeltek el és egy ideig felfüggesztették az oktatást az iskolákban.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
