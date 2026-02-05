Brutális vérfürdő, sok a halott

Néhány nappal korábban a hadsereg arról számolt be, hogy 150, az állam erdős részein bujkáló terroristával végzett. Kwarában több fegyveres bűnbanda garázdálkodik, illetve az ország északnyugati részén aktív dzsihadista csoportok is egyre gyakrabban követnek el atrocitásokat ebben a térségben. A romló biztonsági helyzet miatt a helyi hatóságok több körzetben kijárási tilalmat rendeltek el és egy ideig felfüggesztették az oktatást az iskolákban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)