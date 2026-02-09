Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban + videó

„Túl fehérek az európai olimpiai csapatok”

A sokszínűséget hiányolja az európai csapatokból az Associated Press (AP) amerikai hírügynökség a milánói téli olimpia kapcsán. Szerintük az olyan országok, mint például Svédország vagy Németország téli olimpiai csapatai túl fehérek.

2026. 02. 09. 9:17
A „túl fehér” svéd csapat bevonulása az olimpia nyitóünnepségén Fotó: AFP
Az Associated Press (AP) amerikai hírügynökség éles kritikát fogalmazott meg több európai országgal szemben, amiért a milánói téli olimpiai csapataikból „hiányzik a sokszínűség” – számol be róla az Origo Breitbart amerikai hírportálra hivatkozva.

Az AP szerint az európai téli olimpiai csapatok túl fehérek
Az AP szerint az európai téli olimpiai csapatok túl fehérek (Fotó: AFP)

A szerzők szerint az elmúlt évtizedekben az Európába irányuló tömeges migráció alapjaiban változtatta meg a kontinens demográfiai összetételét, ám a nemzeti válogatottak – szerintük sajnálatos módon – még mindig a hagyományos európai lakosságot tükrözik. Míg az Egyesült Államok büszkén hirdeti, hogy történetének „legszínesebb” csapatát küldte a játékokra, addig 

a lap szerint Franciaország, Németország és Svájc keretei „kiábrándítóan hasonlítanak Svédországéhoz: túlnyomórészt fehérek és hiányoznak belőlük a bevándorlók”.

A cikk különösen Svédországot pécézte ki magának, nehezményezve, hogy a skandináv ország csapata szinte kizárólag etnikai svédekből áll. Az egyetlen kivételként Mika Zibanejad NHL-játékost említik, akinek édesapja iráni származású, de az AP szerint ez édeskevés. A hírügynökség statisztikákkal próbálja alátámasztani felháborodását: rámutatnak, hogy a tízmilliós svéd lakosság mintegy kétmillió tagja külföldön született, felük Ázsiában vagy Afrikában. A progresszív logika szerint ebből egyenesen következnie kellene annak, hogy a svéd sífutó-válogatottnak is le kellene képeznie ezt az arányt.

A szerzők megszólaltattak egy szomáliai nőt, Maryan Hashit is, aki 2009-ben érkezett családjával Svédországba. A történet szerint Hashi egészen 2018-ig nem is tudta, hogy van egy sípálya az otthonától öt percre, amíg egy kollégája nem javasolta neki a snowboardozást egy integrációs projekt keretében.

Ha nincs információd, hozzáférésed, és senki sem csinálja a környezetedben – a snowboard alapvetően fehér sport –, és ha nem vagy megfelelően integrálódva a közösségbe, akkor nem sokat tudsz róla

– panaszolta a nő, mintha a téli sportok iránti érdeklődés hiánya valamiféle kirekesztés eredménye lenne.

Még az AP által megszólaltatott szakértő, Josef Fahlen, az Umea Egyetem sportpedagógia professzora is kénytelen volt elismerni a nyilvánvalót: a nem európai bevándorlók gyermekei valószínűleg nem fognak olyan sportokat űzni, amelyeket a szüleik nem ismernek. Teljesen logikus, hogy egy eritreai származású gyerek a futball felé fordul, hiszen a foci létezik Eritreában. A síelés nem – mutatott rá a professzor a józan ész diktálta tényre, amelyet a cikk írói láthatóan nehezen fogadnak el.

A kommentelők szétszedték az olimpiai csapatokat kritizáló cikket

Az AP cikke gúnyos kommentáradatot váltott ki a közösségi médiában.

Várjunk csak, azt akarják mondani, hogy a Közel-Keletről és Afrikából származó emberek nem dominálják az alpesi síelést?

– tette fel a költői kérdést egy hozzászóló.

Egy másik kommentelő még élesebben fogalmazott:

Én a magam részéről megdöbbentem, hogy a Szíria keleti sivatagaiból érkezett menekültek nem uralják a finn síugró csapatot.

A Breitbart News újságírója, John Carney pedig arra világított rá, hogy a diverzitás követelése valahogy mindig csak a nyugati, fehér többségű országokkal szemben merül fel.

Miért kellene a sokszínűséget a bevándorlásra korlátozni? Hol vannak Kína afrikai sportolói? Hol vannak az afrikai csapatok spanyol ajkú tagjai? Miért nincs több fehér Zimbabwe csapatában?

– írta.

Cabot Phillips, a Daily Wire szerkesztője pedig szarkasztikusan csak annyit jegyzett meg:

Mint mindannyian tudjuk, a szomáliai migránsok híresek a sípályákon mutatott tehetségükről.

Borítókép: A „túl fehér” svéd csapat bevonulása az olimpia nyitóünnepségén (Fotó: AFP)

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

