Milánóban rendkívüli biztonsági intézkedéseket léptettek életbe

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hamarosan fellobban az olimpiai láng Milánóban. Bruno Megale milánói rendőrfőnök bejelentette, hogy készen állnak a következő napok kihívásaira, vagyis a XXV. téli olimpiai játékok ünnepélyes megnyitójára, és az azt kísérő események biztonsági feladataira. Hozzátette, egymás után érkeznek a részt vevő több mint kilencven ország sportolói, a sajtó képviselői, a nézők, valamint az állam- és kormányfők, a politikai és intézményes élet tagjai az egész világból.

Bruno Megale (jobbra) milánói rendőrfőnök bejelentette, hogy készen állnak a XXV. téli olimpiai játékok jelentette kihívásokra. Fotó: AFP

Milánó területén a már 2024 decemberétől működő vörös zónákon túl további rendkívüli biztonsági övezeteket állítottak fel, amelyek a városon áthaladó olimpiai láng útját követik, és lefedik az olimpiai falu helyszíneit, valamint a fedettpályás versenyeket vendégül látó stadionokat és arénákat.

Hétfőn este tartják – a Scala operaházban – a játékok ünnepélyes bemutatóját, Sergio Mattarella államfő részvételével. Február 5-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (CIO) ad ünnepi vacsorát, február 6-án Sergio Mattarella a királyi palotában várja a díszvendégeket, amit a játékok megnyitása követ a San Siro stadionban. Közel ötven állam- és kormányfő vezette delegációt várnak. A római miniszterelnöki hivatal közlése szerint két- és többoldalú találkozókra is sor kerülhet, például Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és az amerikai küldöttséget vezető J. D. Vance alelnök és a külügyminiszter Marco Rubio között.

A kiemelt biztonsági övezetekben pénteken lezárják az oktatási intézményeket, és azokat a magasabb emeleteken található teraszokat, amelyek a sporteseményre néznek rá.

A hatóságok rámutattak, hogy a készültség iránti igényt a legutóbbi hétvégén történt tüntetések is növelték. Ahogy arról lapunk is beszámolt, csatatérré változtak a torinói utcák, szombaton a Milánótól több mint százhúsz kilométerre levő Torinóban több tízezren vonultak utcára:

szélsőbaloldali, anarchista csoportok, antifák, Izrael-ellenes demonstrálók, akik az Askatasuna szélsőbaloldali politikai központ bezárása ellen tüntettek.

A tüntetők rendőrökkel szembeni támadása feszült politikai légkört teremtett. Azzal egy időben szombaton Milánóban a baloldali pártok tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökei jelenléte ellen. Matteo Piantedosi belügyminiszter városi háborús helyzetről beszélt.