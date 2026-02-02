Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

rendőrfőnökMilánótéli olimpia 2026olimpiai játékoktéli olimpia

Milánóban rendkívüli biztonsági intézkedéseket léptettek életbe

Hamarosan kezdetét veszi a XXV. téli olimpiai játékok. Milánó városában és egész térségében rendkívüli biztonsági intézkedések léptek életbe hétfőtől a február 6-án kezdődő olimpiai játékok megnyitójára készülve, amelyet több szélsőbaloldali tüntetés kísér majd.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 11:56
Szélsőbaloldali csoportok meg akarják majd zavarni az olimpiai láng útvonalát Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, hamarosan fellobban az olimpiai láng Milánóban. Bruno Megale milánói rendőrfőnök bejelentette, hogy készen állnak a következő napok kihívásaira, vagyis a XXV. téli olimpiai játékok ünnepélyes megnyitójára, és az azt kísérő események biztonsági feladataira. Hozzátette, egymás után érkeznek a részt vevő több mint kilencven ország sportolói, a sajtó képviselői, a nézők, valamint az állam- és kormányfők, a politikai és intézményes élet tagjai az egész világból.

Bruno Megale (j) milánói rendőrfőnök bejelentette, hogy készen állnak a XXV. téli olimpiai játékok jelentette kihívásokra
Bruno Megale (jobbra) milánói rendőrfőnök bejelentette, hogy készen állnak a XXV. téli olimpiai játékok jelentette kihívásokra. Fotó: AFP

Milánó területén a már 2024 decemberétől működő vörös zónákon túl további rendkívüli biztonsági övezeteket állítottak fel, amelyek a városon áthaladó olimpiai láng útját követik, és lefedik az olimpiai falu helyszíneit, valamint a fedettpályás versenyeket vendégül látó stadionokat és arénákat.

Hétfőn este tartják – a Scala operaházban – a játékok ünnepélyes bemutatóját, Sergio Mattarella államfő részvételével. Február 5-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (CIO) ad ünnepi vacsorát, február 6-án Sergio Mattarella a királyi palotában várja a díszvendégeket, amit a játékok megnyitása követ a San Siro stadionban. Közel ötven állam- és kormányfő vezette delegációt várnak. A római miniszterelnöki hivatal közlése szerint két- és többoldalú találkozókra is sor kerülhet, például Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és az amerikai küldöttséget vezető J. D. Vance alelnök és a külügyminiszter Marco Rubio között.

A kiemelt biztonsági övezetekben pénteken lezárják az oktatási intézményeket, és azokat a magasabb emeleteken található teraszokat, amelyek a sporteseményre néznek rá.

A hatóságok rámutattak, hogy a készültség iránti igényt a legutóbbi hétvégén történt tüntetések is növelték. Ahogy arról lapunk is beszámolt, csatatérré változtak a torinói utcák, szombaton a Milánótól több mint százhúsz kilométerre levő Torinóban több tízezren vonultak utcára:

szélsőbaloldali, anarchista csoportok, antifák, Izrael-ellenes demonstrálók, akik az Askatasuna szélsőbaloldali politikai központ bezárása ellen tüntettek. 

A tüntetők rendőrökkel szembeni támadása feszült politikai légkört teremtett. Azzal egy időben szombaton Milánóban a baloldali pártok tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökei jelenléte ellen. Matteo Piantedosi belügyminiszter városi háborús helyzetről beszélt.

A szélsőbaloldali csoportok bejelentése szerint február 5-től Milánóban lesznek, meg akarják zavarni az olimpiai láng útvonalát, meg akarják közelíteni a nyitóünnepség helyszínét, és február 7-re tömegtüntetést hirdettek meg, amelyhez a CIO rövidítésű Fenntarthatatlan Olimpiai Bizottság is csatlakozott. Utóbbi menet az egyik olimpiai szálláshelytől a jégkorongversenyekre kijelölt Santa Giulia-arénáig halad.

Milánó közbiztonsági helyzete egyébként sem nyugodt: vasárnap egy harmincéves kínai férfi rátámadt egy biztonsági őrre és elvette fegyverét, majd tűzharcba került a rendőrséggel, és súlyosan megsebesült. Az eset a Rogoredo-negyedben történt, ahol január 26-án egy drogkereskedőként ismert huszonnyolc éves marokkói férfit lőtt le egy rendőr.

Borítókép: Szélsőbaloldali csoportok meg akarják majd zavarni az olimpiai láng útvonalát (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

Kapitány (Tisza) Pista és a tények

Bayer Zsolt avatarja

Ő az az oximoron, aki Jockey Ewingként is csak egy ócska, bolsevista trükk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

