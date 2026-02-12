Az európai adófizetők pénze ömlik a háborúba, miközben a kontinens gazdasága egyre nehezebb helyzetbe kerül. Ez nem csupán pénzügyi kérdés, hanem politikai felelőtlenség is, amely hosszú távon Európa versenyképességét és stabilitását veszélyezteti. Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi média posztban kijózanító adatokra hívta fel a figyelmet.
Orbán Balázs megmutatta mi várhat ránk, ha engedünk Brüsszelnek
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az európai adófizetők pénzéből finanszírozott háború mára az unió gazdasági csődjének szimbólumává vált. Orbán Balázs rávilágított, hogy a nemzeti kormány ellenállása útban van Brüsszelnek, ezért egyre nyíltabb nyomásgyakorlás indult Magyarországgal szemben.
Jól véssük az eszünkbe ezt az ábrát! Íme a bizonyíték, hogy lényegében minden háborúval és Ukrajnával kapcsolatos terhet az európai adófizetők állnak, az USA kiszállt finanszírozásából.
– hívta fel a figyelmet a politikus.
További Külföld híreink
Ez az európai csőd ábrája. A nemzeti kormány ellenáll, mert nem akarjuk, hogy a magyarok pénze is rajta vesszen. Brüsszel ezért most azon dolgozik, hogy Magyarországot is rávegye, hogy álljon be a sorba.
– húzta alá Orbán Balázs.
Emiatt akarják megbuktatni a nemzeti kormányt és a helyére brüsszelit ültetni. Erre mindannyiunk pénze rámenne. Mondjunk nemet közösen Brüsszelnek!
– mutatott rá a politikai igazgató.
Borítókép: Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon!
A miniszterelnök leszögezte: a tagállamok szabják a feltételeket, nem a csatlakozók.
Dömötör Csaba: Amit csinálnak, az velejéig antidemokratikus és ellentétes a választói akarattal + videó
Brüsszelnek erre nincs felhatalmazása.
Visszavette az állam a hazaárulással vádolt ukrántól az erdőt
A bíróság megállapítása szerint a hivatalnokok kormányhatározat nélkül idegenítették el a területet.
Orbán Viktornak megint igaza lett: a Zelenszkij-terv leleplezte a brüsszeli elképzeléseket
Brüsszel szabályt szegne Ukrajna miatt, és kormányt buktatna Budapesten.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon!
A miniszterelnök leszögezte: a tagállamok szabják a feltételeket, nem a csatlakozók.
Dömötör Csaba: Amit csinálnak, az velejéig antidemokratikus és ellentétes a választói akarattal + videó
Brüsszelnek erre nincs felhatalmazása.
Visszavette az állam a hazaárulással vádolt ukrántól az erdőt
A bíróság megállapítása szerint a hivatalnokok kormányhatározat nélkül idegenítették el a területet.
Orbán Viktornak megint igaza lett: a Zelenszkij-terv leleplezte a brüsszeli elképzeléseket
Brüsszel szabályt szegne Ukrajna miatt, és kormányt buktatna Budapesten.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!