Rendkívüli

Ukrajna fenyegetéséről, a Brüsszel-Kijev koalícióról és a kormány legfrissebb döntéseiről is szó lesz a mai Kormányinfón + videó

Orbán BalázsBrüsszelUkrajna

Orbán Balázs megmutatta mi várhat ránk, ha engedünk Brüsszelnek

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az európai adófizetők pénzéből finanszírozott háború mára az unió gazdasági csődjének szimbólumává vált. Orbán Balázs rávilágított, hogy a nemzeti kormány ellenállása útban van Brüsszelnek, ezért egyre nyíltabb nyomásgyakorlás indult Magyarországgal szemben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 9:41
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
Az európai adófizetők pénze ömlik a háborúba, miközben a kontinens gazdasága egyre nehezebb helyzetbe kerül. Ez nem csupán pénzügyi kérdés, hanem politikai felelőtlenség is, amely hosszú távon Európa versenyképességét és stabilitását veszélyezteti. Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi média posztban kijózanító adatokra hívta fel a figyelmet. 

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó:MTI Fotószerkesztóség

Jól véssük az eszünkbe ezt az ábrát! Íme a bizonyíték, hogy lényegében minden háborúval és Ukrajnával kapcsolatos terhet az európai adófizetők állnak, az USA kiszállt finanszírozásából.

– hívta fel a figyelmet a politikus.

Ez az európai csőd ábrája. A nemzeti kormány ellenáll, mert nem akarjuk, hogy a magyarok pénze is rajta vesszen. Brüsszel ezért most azon dolgozik, hogy Magyarországot is rávegye, hogy álljon be a sorba.

– húzta alá Orbán Balázs.

Emiatt akarják megbuktatni a nemzeti kormányt és a helyére brüsszelit ültetni. Erre mindannyiunk pénze rámenne. Mondjunk nemet közösen Brüsszelnek!

– mutatott rá a politikai igazgató.

Borítókép: Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

