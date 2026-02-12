Rendkívüli

Ukrajna fenyegetéséről, a Brüsszel-Kijev koalícióról és a kormány legfrissebb döntéseiről is szó lesz a mai Kormányinfón + videó

Viktor MedvedcsukUkrajnaerdőállamosításhivatali visszaélés

Visszavette az állam a hazaárulással vádolt ukrántól az erdőt

Az ukrán államhoz került vissza az a terület, amelyet még 2004-ben juttattak a Medvedcsuk család érdekkörébe. A 24 hektáros erdőt jogsértő módon sorolták át, az intézkedés felesége, Okszana Marcsenko vállalkozásának kedvezett. A bíróság megállapítása szerint a hivatalnokok kormányhatározat nélkül idegenítették el a területet. Korábban Medvedcsuk kijelentette, hogy Zelenszkij és környezete nemcsak politikai ellenfeleket, aktivistákat és más véleményű embereket igyekszik eltávolítani, hanem az állam működését is aláássa.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 8:50
Visszavette az állam a Medvedcsukékhoz került erdőt Forrás: AFP
A Kijev megyei Obuhivi járásban fekvő föld ügyében a bíróság kimondta: a tulajdonátruházás törvénytelen volt. A terület végül a hazaárulással vádolt volt parlamenti képviselő, Viktor Medvedcsuk feleségénél, Okszana Marcsenkónál landolt – írja a Korrespondent.

A haszon végül Viktor Medvedcsuk feleségénél, Okszana Marcsenkónál landolt
A terület végül Viktor Medvedcsuk feleségénél, Okszana Marcsenkónál landolt Fotó: AFP

Hivatali visszaélés gyanúját mondta ki a bíróság

A Kijev megyei ügyészség beadványa alapján az illetékes bíróság arra jutott, hogy az ügylet lebonyolításakor súlyos visszaélések történtek. A hatóságok a még 2004-ben végrehajtott eljárás során figyelmen kívül hagyták a vonatkozó előírásokat – erről az ügyészség tájékoztatott. A főügyészség közleménye szerint a Kijev Megyei Állami Közigazgatás, valamint az Obuhivi Járási Állami Közigazgatás tisztviselői túllépték a jogköreiket. 

A döntéssel jogellenesen módosították az erdők besorolását, és kormányhatározat nélkül vonták ki azokat az állami vagyon köréből.

A Kijevi Gazdasági Bíróság az ügyészségnek adott igazat. Ennek nyomán a terület tulajdonjogát január 26-án visszavették állami nyilvántartásba.

Zelenszkij döntött: mostantól a hatvan év felettiek is besorozhatók
Medvedcsuk szerint Zelenszkijt a következő elnök a vádlottak padjára ülteti Fotó: AFP

Medvedcsuk szerint Zelenszkijt a következő elnök a vádlottak padjára ülteti

Korábban lapunk beszámolt arról is, hogy Viktor Medvedcsuk ukrán politikus szerint Zelenszkij tisztában van vele, hogy utódja a vádlottak padjára ültetné, ezért aktív politikai tisztogatás folyik Ukrajnában. Medvedcsuk szerint Zelenszkij tudja, hogy még a legnyugatibb utódja is köteles lenne bíróság elé állítani őt, ezért zajlik az intenzív politikai tisztogatás Ukrajnában. 

A politikus szerint Zelenszkij és környezete nemcsak politikai ellenfeleket, aktivistákat és más véleményű embereket igyekszik eltávolítani, hanem az állam működését is aláássa. 

Medvedcsuk szerint Zelenszkij nemcsak a potenciális elnökjelölteket tünteti el, hanem a hatalmi rendszert magát is megsemmisíti, így „nem lesz mit és kinek vezetni”.

Borítókép: Viktor Medvedcsuk (Fotó: AFP)

