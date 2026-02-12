Visszavette az állam a hazaárulással vádolt ukrántól az erdőt

A Kijev megyei Obuhivi járásban fekvő föld ügyében a bíróság kimondta: a tulajdonátruházás törvénytelen volt. A terület végül a hazaárulással vádolt volt parlamenti képviselő, Viktor Medvedcsuk feleségénél, Okszana Marcsenkónál landolt – írja a Korrespondent.

A terület végül Viktor Medvedcsuk feleségénél, Okszana Marcsenkónál landolt Fotó: AFP

Hivatali visszaélés gyanúját mondta ki a bíróság

A Kijev megyei ügyészség beadványa alapján az illetékes bíróság arra jutott, hogy az ügylet lebonyolításakor súlyos visszaélések történtek. A hatóságok a még 2004-ben végrehajtott eljárás során figyelmen kívül hagyták a vonatkozó előírásokat – erről az ügyészség tájékoztatott. A főügyészség közleménye szerint a Kijev Megyei Állami Közigazgatás, valamint az Obuhivi Járási Állami Közigazgatás tisztviselői túllépték a jogköreiket.