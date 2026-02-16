Orbán ViktorhírösszefoglalóSzijjártó Péter

Orbán Viktor a fél világgal tárgyalt, Ukrajnában újabb magyar áldozatokat követelt a háború

Újabb magyar áldozatokról számolt be az orosz–ukrán háborúban Szijjártó Péter, miközben Münchenben megszületett a megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza Párt között. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor a békéről tárgyalt, mind Belgiumban, mind Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 4:00
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló háborúban, az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot, és minden lehetséges segítséget megad a számukra. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte hétfőn Budapesten, szerdán pedig ismét egy magyar áldozatról számolt be a külügyminiszter. 

Washington, 2025. november 7.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) sajtótájékoztatót tart Donald Trump amerikai elnökkel folytatott találkozója után a washingtoni magyar nagykövetségen 2025. november 7-én. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor és Szijjártó Péter
Fotó: MTI

Ezúttal egy 45 éves, a bátyúi kistérségből származó férfi halt meg, akit – a külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint – felesége és gyermeke már hiába vár haza.

A katolikus egyházfő humanitárius segítséget küldött Ukrajnába a téli időszak és az orosz támadások okozta nehézségek enyhítésére. A XIV. Leó pápa jóvoltából küldött szállítmány áramfejlesztőket és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt tartalmazott, amelyek már megérkeztek a rászorulókhoz.

XIV. Leó pápa 80 elektromos áramfejlesztőt és több ezer darab orvosi felszerelést küldött Ukrajnába, hogy segítsen a civileknek megbirkózni a rendkívüli téli hideggel és az állandó támadásokkal.

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között: Magyar Péter a bajor fővárosban a Zelenszkij-terv mellé állt. Donald Tusk és Friedrich Merz háborúzni akar az oroszokkal 2030-ig, benyomni Ukrajnát az EU-ba, és fegyvert szállítani Ukrajnának. A Tisza Párt elnöke politikai útmutatást kapott a háborúpárti vezetőktől. Szerinte nem létezik semmiféle háborús fenyegetés és nincs központi brüsszeli terv sem.

Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. Szlovákia megerősítette a magyar álláspontot, miszerint Ukrajna miatt nem indul újra a kőolajszállítás.

Orbán Viktor a fél világgal tárgyal

Orbán Viktor Belgiumban részt vett az informális EU-csúcson is. Az egyeztetés zárt ajtók mögött zajlott. Orbán Viktor arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konkrét céldátumot jelölt meg Ukrajna uniós csatlakozására, úgy fogalmazott: „Álom, álom, édes álom”.

Az ukrán fenyegetésekről pedig kijelentette: 

Természetesen minden ország védi a szuverenitását így mi is és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni. 

Budapestre látogatott a héten a kínai külügyminiszter, Vang Ji is. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban a magyar–kínai partnerségről beszélt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket.

Orbán Viktor a videóban arról beszélt Vang Ji kínai külügyminiszter budapesti látogatása kapcsán, hogy ez a találkozó számunkra fontos, a következő 2-3 év gazdasági sikereihez döntő módon járulhat hozzá. 

Vasárnap délután pedig Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter is, akivel hétfőn tárgyalnak majd.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
Most Münchenben szelfizett

Most Münchenben szelfizett

Pilhál György avatarja

Alighanem Orbán Viktor bosszantása lehetett a szervezők célja, amikor Magyar Pétert is meghívták a müncheni biztonsági konferenciára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

