Orbán Viktor a fél világgal tárgyalt, Ukrajnában újabb magyar áldozatokat követelt a háború

A katolikus egyházfő humanitárius segítséget küldött Ukrajnába a téli időszak és az orosz támadások okozta nehézségek enyhítésére. A XIV. Leó pápa jóvoltából küldött szállítmány áramfejlesztőket és nagy mennyiségű orvosi ellátmányt tartalmazott, amelyek már megérkeztek a rászorulókhoz.

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között: Magyar Péter a bajor fővárosban a Zelenszkij-terv mellé állt. Donald Tusk és Friedrich Merz háborúzni akar az oroszokkal 2030-ig, benyomni Ukrajnát az EU-ba, és fegyvert szállítani Ukrajnának. A Tisza Párt elnöke politikai útmutatást kapott a háborúpárti vezetőktől. Szerinte nem létezik semmiféle háborús fenyegetés és nincs központi brüsszeli terv sem.

Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. Szlovákia megerősítette a magyar álláspontot, miszerint Ukrajna miatt nem indul újra a kőolajszállítás.

Orbán Viktor a fél világgal tárgyal

Orbán Viktor Belgiumban részt vett az informális EU-csúcson is. Az egyeztetés zárt ajtók mögött zajlott. Orbán Viktor arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konkrét céldátumot jelölt meg Ukrajna uniós csatlakozására, úgy fogalmazott: „Álom, álom, édes álom”.