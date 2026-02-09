Orbán Viktor: Gratulálok, elnök úr, várom a közös munkát!

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a boszniai Szerb Köztársaságban november 23-án tartottak rendkívüli elnökválasztást, amelyet Sinisa Karan, a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Pártjának (SNSD) jelöltje nyert meg. A választási bizottság később elrendelte a szavazás megismétlését hatvan szavazóhelyen, mert a voksok újraszámolását követően eltéréseket találtak. A február 8-án, vasárnap megtartott részleges, megismételt elnökválasztás korábbi végeredménye nem változott: Sinisa Karan lett az új boszniai szerb elnök.

Orbán Viktor gratulált Sinisa Karan választási győzelméhez

Fotó: AFP