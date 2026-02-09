Ahogy arról lapunk is beszámolt, a boszniai Szerb Köztársaságban november 23-án tartottak rendkívüli elnökválasztást, amelyet Sinisa Karan, a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Pártjának (SNSD) jelöltje nyert meg. A választási bizottság később elrendelte a szavazás megismétlését hatvan szavazóhelyen, mert a voksok újraszámolását követően eltéréseket találtak. A február 8-án, vasárnap megtartott részleges, megismételt elnökválasztás korábbi végeredménye nem változott: Sinisa Karan lett az új boszniai szerb elnök.
Orbán Viktor: Gratulálok, elnök úr, várom a közös munkát!
A vasárnap megtartott, részlegesen megismételt elnökválasztás eredménye változatlan maradt a boszniai Szerb Köztársaságban: Sinisa Karan lett az új elnök. A győzelemhez gratulált Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt írta közösségi oldalán, hogy várja a közös munkát.
Orbán Viktor miniszterelnök X közösségi oldalán gratulált a boszniai Szerb Köztársaság új elnökének, Sinisa Karannak.
Gratulálok a Szerb Köztársaság megválasztott elnökének, Sinisa Karannak, nagyszerű választási győzelméhez! Sok sikert kívánok Önnek népe szuverén akaratának szolgálatában, és várom a közös munkát
– írta a magyar kormányfő.
Hiába nyerte meg a választást, Sinisa Karan csupán októberig töltheti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A terrorizmus visszatérésétől tartanak Olaszországban + videó
Attól tartanak, hogy létrejön egy olyan lázadó mag, mely a nyílt politikai vita helyett a fegyveres erőszakot alkalmazza.
Lavrov szerint eldőlt: Moszkva nem lát ígéretes jövőt
Nyomás alatt az orosz–amerikai kapcsolat.
Szijjártó Péter szerint új világrend jön: aki enged a zsarolásnak, elbukik
Sem Magyarország, sem Georgia szuverén nemzeti kormányát nem sikerült eddig megtörni.
Kaja Kallas elvitatta a béketárgyalások eddigi eredményeit
Kallas közben elismerte, hogy az EU gyenge.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A terrorizmus visszatérésétől tartanak Olaszországban + videó
Attól tartanak, hogy létrejön egy olyan lázadó mag, mely a nyílt politikai vita helyett a fegyveres erőszakot alkalmazza.
Lavrov szerint eldőlt: Moszkva nem lát ígéretes jövőt
Nyomás alatt az orosz–amerikai kapcsolat.
Szijjártó Péter szerint új világrend jön: aki enged a zsarolásnak, elbukik
Sem Magyarország, sem Georgia szuverén nemzeti kormányát nem sikerült eddig megtörni.
Kaja Kallas elvitatta a béketárgyalások eddigi eredményeit
Kallas közben elismerte, hogy az EU gyenge.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!