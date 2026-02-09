elnökválasztásOrbán Viktorboszniai Szerb Köztársaság

Orbán Viktor: Gratulálok, elnök úr, várom a közös munkát!

A vasárnap megtartott, részlegesen megismételt elnökválasztás eredménye változatlan maradt a boszniai Szerb Köztársaságban: Sinisa Karan lett az új elnök. A győzelemhez gratulált Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt írta közösségi oldalán, hogy várja a közös munkát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 16:51
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a boszniai Szerb Köztársaságban november 23-án tartottak rendkívüli elnökválasztást, amelyet Sinisa Karan, a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Pártjának (SNSD) jelöltje nyert meg. A választási bizottság később elrendelte a szavazás megismétlését hatvan szavazóhelyen, mert a voksok újraszámolását követően eltéréseket találtak. A február 8-án, vasárnap megtartott részleges, megismételt elnökválasztás korábbi végeredménye nem változott: Sinisa Karan lett az új boszniai szerb elnök.

Orbán Viktor gratulált Sinisa Karan választási győzelméhez
Orbán Viktor gratulált Sinisa Karan választási győzelméhez
Fotó: AFP

Orbán Viktor miniszterelnök X közösségi oldalán gratulált a boszniai Szerb Köztársaság új elnökének, Sinisa Karannak.

Gratulálok a Szerb Köztársaság megválasztott elnökének, Sinisa Karannak, nagyszerű választási győzelméhez! Sok sikert kívánok Önnek népe szuverén akaratának szolgálatában, és várom a közös munkát

– írta a magyar kormányfő.

Hiába nyerte meg a választást, Sinisa Karan csupán októberig töltheti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu