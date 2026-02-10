Orbán Viktor: Zelenszkij mesterkedik, nein, danke!

Orbán Viktor egy Facebookon megosztott videóban reagált az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló brüsszeli tervekre és az ezekkel kapcsolatos nemzetközi sajtóértesülésekre. A miniszterelnök úgy fogalmazott: világos különbség van aközött, hogyan viszonyul Brüsszelhez egy nemzeti kormány és hogyan tenné ezt a „brüsszeli bábkormány.”

Orbán Viktor: (Fotó: MTI)

Ide telefonálnak Brüsszelből, és akkor azt fogja mondani a brüsszeli bábkormány, hogy jawohl. Amikor engem hívnak, akkor azt szoktam mondani, hogy nein danke! Ez a különbség.

– mondja el Orbán Viktor a videóban.

A videóban egy kérdés is elhangzik, amely a Politico egyik friss cikkére utal. A kérdező szerint a lap arról írt: az Európai Uniónak már csak tavaszig kell várnia, mert amennyiben Magyar Péter lenne Magyarország miniszterelnöke, Ukrajna uniós csatlakozása felgyorsulhatna.

Orbán Viktor erre reagálva kijelentette:

Ez igaz. Ha így lenne, ez történne. Balmazújvárosban kiderült az igazság, nem kell ettől tartanunk, illetve dolgoznunk kell, de hát ha nem a nemzeti oldal alakít kormányt Magyarországon, akkor Ukrajnát beengedik az unióba. Ha beengedik az unióba, akkor tönkre is teszik a magyar mezőgazdaságot, tönkreteszik a magyar gazdaságnak a mai pilléreit.

Majd így folytatta:

Aztán, hogy Európát is tönkreteszik, az nem az én bajom, hanem az európaiaké, mert ha meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött, az az ő dolguk, nekünk Magyarországgal kell foglalkoznunk. Nem lehet beengedni Ukrajnát az unióba, mert az Magyarország érdekeivel élesen, nem is állhatna élesebben szembe, mint ahogy áll.

Borítókép: Orbán Viktor Mártélyon (Forrás: Facebook)