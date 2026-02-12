Pusztító özönvíz tombol Portugáliában

A Mondego folyó egyik gátja a középkori város, Coimbra közelében szakadt át, közvetlenül az A1 autópálya egyik tartópillére mellett, amely a fővárost, Lisszabont köti össze Portóval.

A rendőrség korábban már lezárta az érintett útszakaszt, ahol az átszakadás következtében üreg keletkezett – közölte Coimbra polgármestere, Ana Abrunhosa.

Um troço da Autoestrada 1 (A1) desabou na quarta-feira à noite na sequência do rompimento do dique nos Casais, em Coimbra. O abatimento ocorreu na placa sobre o aterro que dá acesso ao viaduto naquela zona, ao quilómetro 191. O trânsito na A1 está cortado entre o nó de Coimbra… pic.twitter.com/BTqCJCAaJN — SIC Notícias (@SICNoticias) February 12, 2026

Coimbrában és a környező településeken nagyon súlyos problémák vannak az áradások miatt, egyes helyek elszigetelődtek… A helyzet rendkívül instabil

– mondta az RTP országos műsorszolgáltatónak.

Luis Montenegro miniszterelnök korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a hatóságok „kapacitásuk határán vannak e vizek megfékezésében”.

What my country is going through is extremely sad.

Portugal is living through terrible days, with heavy rain, floods, and strong winds. Many homes have been flooded, roads have been cut off, and several families have been forced to leave their houses + pic.twitter.com/mQcOKwiQub — Lara❀ (@coopsmyangel) February 7, 2026

Január vége óta egymást követő, halálos viharok sújtották főként az ország középső és déli részeit: háztetőket téptek le, több települést elárasztottak, és több százezer ember maradt napokig áram nélkül. A viharok következtében legalább 15 ember vesztette életét, köztük közvetett áldozatok is.

Montenegro Coimbrában tartózkodott, ahol irányította a vészhelyzeti intézkedéseket, miután Maria Lúcia Amaral belügyminiszter lemondott. Lemondását ellenzéki pártok és helyi közösségek bírálatai előzték meg, amelyek szerint a hatóságok lassan és eredménytelenül reagáltak a két héttel ezelőtti, pusztító Kristin viharra.

Bár ezen a héten enyhültek a viharok, egy úgynevezett „légköri folyó” – a trópusokról hatalmas mennyiségű nedvességet szállító, koncentrált vízgőz-sáv – újabb felhőszakadásokat hozott, elsősorban az északi területeken.

Coimbra önkormányzata kedden késő este elrendelte mintegy 3000, a folyó kilépése által leginkább veszélyeztetett ember evakuálását. A művelet szerdán is folytatódott: a rendőrség házról házra ellenőrzéseket végzett, a lakosokat pedig buszokkal szállították menedékhelyekre.

For the last month Portugal has been under consecutive storms. The soil can't take any more water, neither the rivers and damns. Floods in villages, land slides and roads broke, houses destroyed, a river bank that broke and the militaries were called to help. pic.twitter.com/W5eZfOnzlP — Álvaro (@alvicryptz) February 12, 2026

Carlos Tavares, a regionális polgári védelem tisztviselője szerint az esőzés miatt az Aguieira víztározó – Coimbrától 35 kilométerre északkeletre – „túlcsordulhat, elsodorhatja a gátakat, és további áradásokat indíthat el”.

Portugália környezetvédelmi ügynöksége arra számít, hogy a Mondego folyón szombatig „rendkívüli csúcs-vízhozamú időszak” várható.

Leomlott Coimbra ősi városfalának egy része is: a domboldalon álló fal Európa egyik legrégebbi egyetemi városában, amely egyben UNESCO világörökségi helyszín. Az omlás miatt lezárták az alatta futó utat, valamint bezárták a városi piacot

– közölte a városháza.