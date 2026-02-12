A heves esőzések és áradások következtében, amelyek hetek óta sújtják az országot, szerdán éjszaka részben összeomlott Portugália egyik fő autópályája, miután az alatta lévő gát átszakadt. Az északi térségben a hatóságok mintegy 3000 lakost evakuáltak az özönvíz miatt – számolt be a katasztrófáról a Reuters.
Pusztító özönvíz tombol Portugáliában
A hetek óta tartó heves esőzések és áradások súlyos károkat okoztak Portugália több térségében, különösen az ország északi és középső részén. Egy gátszakadás miatt részben összeomlott az ország egyik legfontosabb autópályája, miközben a hatóságok mintegy háromezer embert evakuáltak. A viharok és a kialakult özönvíz január vége óta folyamatosan pusztítanak, emberéleteket követeltek, és jelentős infrastrukturális károkat okoztak.
A Mondego folyó egyik gátja a középkori város, Coimbra közelében szakadt át, közvetlenül az A1 autópálya egyik tartópillére mellett, amely a fővárost, Lisszabont köti össze Portóval.
A rendőrség korábban már lezárta az érintett útszakaszt, ahol az átszakadás következtében üreg keletkezett – közölte Coimbra polgármestere, Ana Abrunhosa.
Coimbrában és a környező településeken nagyon súlyos problémák vannak az áradások miatt, egyes helyek elszigetelődtek… A helyzet rendkívül instabil
– mondta az RTP országos műsorszolgáltatónak.
Luis Montenegro miniszterelnök korábban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy a hatóságok „kapacitásuk határán vannak e vizek megfékezésében”.
Január vége óta egymást követő, halálos viharok sújtották főként az ország középső és déli részeit: háztetőket téptek le, több települést elárasztottak, és több százezer ember maradt napokig áram nélkül. A viharok következtében legalább 15 ember vesztette életét, köztük közvetett áldozatok is.
Montenegro Coimbrában tartózkodott, ahol irányította a vészhelyzeti intézkedéseket, miután Maria Lúcia Amaral belügyminiszter lemondott. Lemondását ellenzéki pártok és helyi közösségek bírálatai előzték meg, amelyek szerint a hatóságok lassan és eredménytelenül reagáltak a két héttel ezelőtti, pusztító Kristin viharra.
Bár ezen a héten enyhültek a viharok, egy úgynevezett „légköri folyó” – a trópusokról hatalmas mennyiségű nedvességet szállító, koncentrált vízgőz-sáv – újabb felhőszakadásokat hozott, elsősorban az északi területeken.
Coimbra önkormányzata kedden késő este elrendelte mintegy 3000, a folyó kilépése által leginkább veszélyeztetett ember evakuálását. A művelet szerdán is folytatódott: a rendőrség házról házra ellenőrzéseket végzett, a lakosokat pedig buszokkal szállították menedékhelyekre.
Carlos Tavares, a regionális polgári védelem tisztviselője szerint az esőzés miatt az Aguieira víztározó – Coimbrától 35 kilométerre északkeletre – „túlcsordulhat, elsodorhatja a gátakat, és további áradásokat indíthat el”.
Portugália környezetvédelmi ügynöksége arra számít, hogy a Mondego folyón szombatig „rendkívüli csúcs-vízhozamú időszak” várható.
Leomlott Coimbra ősi városfalának egy része is: a domboldalon álló fal Európa egyik legrégebbi egyetemi városában, amely egyben UNESCO világörökségi helyszín. Az omlás miatt lezárták az alatta futó utat, valamint bezárták a városi piacot
– közölte a városháza.
Közép-Portugáliában, közvetlenül a Tejo folyó túloldalán, Lisszabonnal szemben a hatóságok evakuálták Porto Brandao falut a földcsuszamlások veszélye miatt. A szomszédos, tengerparti Caparica térségében egy földcsuszamlást követően mintegy 30 embert költöztettek ki otthonából.
Borítókép: Árvíz egy portugál településen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kreml: Moszkva nem utasítja el a közvetlen tárgyalást az európai vezetőkkel
Nem tartja komolynak a franciák tárgyalási szándékát az orosz külügyi szóvivő.
Tovább nyirbálnák a tagállamok szuverenitását Brüsszelben
Szorosabbra fogná a gyeplőt az unió vezetése.
Orbán Viktor: „Nemzetközi elszigetelődés” – videón a belgiumi egyeztetések
A miniszterelnök több vezetővel konzultált.
Kényszersorozás Zolotonosán – a háború hátországi áldozatai
A kényszersorozások továbbra is folytatódnak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kreml: Moszkva nem utasítja el a közvetlen tárgyalást az európai vezetőkkel
Nem tartja komolynak a franciák tárgyalási szándékát az orosz külügyi szóvivő.
Tovább nyirbálnák a tagállamok szuverenitását Brüsszelben
Szorosabbra fogná a gyeplőt az unió vezetése.
Orbán Viktor: „Nemzetközi elszigetelődés” – videón a belgiumi egyeztetések
A miniszterelnök több vezetővel konzultált.
Kényszersorozás Zolotonosán – a háború hátországi áldozatai
A kényszersorozások továbbra is folytatódnak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!