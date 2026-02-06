Először félmillió migránst legalizált, most a szólásszabadságot fojtaná meg a spanyol kormányfő

Pedro Sanchez spanyol szocialista kormányfő a dubaji World Governments Summit (Kormányzati Világtalálkozó) keretében jelentette be legújabb hadjáratát a „dezinformáció” és a „gyűlöletbeszéd” ellen – számol be róla a Remix hírportál.

Elon Musk zsarnoknak és a spanyol nép árulójának nevezte Sanchezt (Fotó: AFP)

Sanchez csomagja drákói szigort ígér: a technológiai óriáscégek szabályozásától kezdve az algoritmusokba való beavatkozásig mindent bevetne annak érdekében, hogy a számára kellemetlen vélemények ne kapjanak teret az online térben. A terv részeként büntetőjogi felelősségre vonnák a platformok vezetőit, ha nem távolítják el a kormány által „illegálisnak” ítélt tartalmakat, valamint betiltanák a közösségi médiát a 16 éven aluliak számára.

De miért is van szüksége Sancheznek ekkora csendre? A válasz a spanyol belpolitika legújabb, nagy port kavart döntésében keresendő. A kormány ugyanis egy királyi rendelettel – megkerülve a parlamenti vitát és szavazást, mivel ott nem volt meg a kellő támogatottság – keresztülvitt egy tömeges amnesztiaprogramot. Ennek értelmében mintegy félmillió illegális bevándorló juthat tartózkodási és munkavállalási engedélyhez, amennyiben igazolni tudják, hogy 2025. december 31. előtt érkeztek az országba, és legalább öt hónapja ott tartózkodnak. A rendelet értelmében a kitoloncolási eljárásokat a kérelem benyújtásának pillanatában felfüggesztik.

A lépés nemcsak Spanyolországban, de egész Európában aggodalmat keltett, mivel ez óriási vonzerőt, úgynevezett „pull faktort” jelent az illegális migráció számára.

A hatások máris érezhetők: Ceutában, a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai enklávéban máris megnőtt a nyomás a határokon. Rubén Pulido spanyol migrációs szakértő szerint a rendelet „közvetlen támadás a biztonságunk ellen”. Beszámolói szerint a határ menti területeken máris százával gyülekeznek a migránsok, miközben a hatóságok állítólag szándékosan nem erősítik meg a védelmet, hogy ne kelljen beismerniük a döntés súlyos következményeit.

Mientras la gran mayoría de los medios mira hacia otro lado, la situación en los alrededores de #Ceuta sigue escalando a pasos agigantados. Cientos de inmigrantes ilegales se agolpan en #Belyounech y zonas adyacentes, organizando asaltos diarios a las vallas fronterizas. Medios… https://t.co/p3OfXGeh2u pic.twitter.com/dp46IaAe3p — Rubén Pulido (@rubnpulido) February 3, 2026

Sanchez tehát egyszerre nyitotta meg a kapukat a tömegek előtt, és próbálja bezárni az ajtót a kritikus vélemények előtt.

A dubaji bejelentés szerint a kormány „zéró toleranciát” hirdetett, és létrehozna egy rendszert a „gyűlölet és polarizáció lábnyomának” nyomon követésére. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy azokat a hangokat, amelyek a migrációs inváziót és a közbiztonság romlását teszik szóvá, egyszerűen „gyűlöletbeszédnek” minősítik és eltüntetik az éterből.