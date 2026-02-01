Újra kötelező lesz: a sorkatonasággal egy megalázó vizsgálat gyakorlata is visszatér Németországban

A kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatok 2026. január 1-jétől lépnek ismét életbe, ugyanakkor a bevezetés kezdeti időszakában kapacitáshiány nehezítheti a lebonyolítást. A vizsgálatok minden 2008-ban vagy azt követően született személyre kiterjednek – számolt be róla a Bild.

A védelmi minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a herevizsgálat továbbra is az alkalmassági eljárás része marad. A vizsgálat célja olyan egészségügyi állapotok kiszűrése, mint a lágyéksérv, a le nem szállt herék vagy a heredaganat, amelyek kizárhatják a Bundeswehrnél történő szolgálatot. A nőknél nem végeznek nemi szervi vagy emlővizsgálatot.

Pistorius reagált a protestáns egyház azon bírálatára is, amely a német fegyveres erők „Tedd, ami igazán számít” szlogenjét érintette. A miniszter hangsúlyozta, hogy a biztonság elsődleges jelentőségű, és biztonság hiányában más célok nem értelmezhetők.