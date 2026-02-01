A sorkatonaság újbóli bevezetésével Németországban ismét kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatok várnak az újoncokra, amelyeknek része a herevizsgálat is – számolt be az Origo.
Újra kötelező lesz: a sorkatonasággal egy megalázó vizsgálat gyakorlata is visszatér Németországban
2026-tól, a sorkatonai szolgálat németországi visszaállításával ismét kötelezővé válnak az orvosi alkalmassági vizsgálatok az újoncok számára. Ezek részeként a férfiaknál herevizsgálatot is végeznek, amelynek célja olyan egészségügyi problémák azonosítása, amelyek akadályozhatják a Bundeswehrnél történő szolgálatot. A női jelentkezők esetében nem szerepel nemi szervi vizsgálat az alkalmassági eljárásban.
Boris Pistorius, az SPD politikusa és Németország védelmi minisztere a német RND szerkesztőségi hálózatnak adott nyilatkozatában kiemelte: az orvosi vizsgálatok szükségességéről minden esetben az orvosok döntenek, és az eljárások a humánus bánásmód elvei szerint zajlanak.
Az új katonai szolgálati törvény az év eleje óta van hatályban. Az első behívóleveleket a 2008-ban születettek kapják meg. A fiatal férfiak számára kötelező a kérdőív kitöltése, míg a nők részvétele továbbra is önkéntes marad.
A kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatok 2026. január 1-jétől lépnek ismét életbe, ugyanakkor a bevezetés kezdeti időszakában kapacitáshiány nehezítheti a lebonyolítást. A vizsgálatok minden 2008-ban vagy azt követően született személyre kiterjednek – számolt be róla a Bild.
A védelmi minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a herevizsgálat továbbra is az alkalmassági eljárás része marad. A vizsgálat célja olyan egészségügyi állapotok kiszűrése, mint a lágyéksérv, a le nem szállt herék vagy a heredaganat, amelyek kizárhatják a Bundeswehrnél történő szolgálatot. A nőknél nem végeznek nemi szervi vagy emlővizsgálatot.
Pistorius reagált a protestáns egyház azon bírálatára is, amely a német fegyveres erők „Tedd, ami igazán számít” szlogenjét érintette. A miniszter hangsúlyozta, hogy a biztonság elsődleges jelentőségű, és biztonság hiányában más célok nem értelmezhetők.
A védelmi miniszter ugyanakkor kiemelte, hogy a Bundeswehrhez való csatlakozás nem kötelező. Elmondása szerint beszélgetései alapján vannak olyan fiatalok, akik az iskola befejezése után önként vállalnának néhány hónap katonai szolgálatot.
