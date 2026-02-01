Von der Leyennek üzentek: „Mit szólnál, ha a gyermekedet a lövészárkokba vitték volna?”

Ismét egy ukrán kényszersorozással kapcsolatos videó jelent meg az X-en. A videón több sorozó katona egy civilt próbál feltartóztatni az utcán. A férfi ellenáll, el akar futni, ekkor a földre rántják és megütik. Ezután felállítják, majd továbbviszik.

Ukrán sorozók egy férfit erőszakkal vittek el Csornomorszkból (Forrás: X)