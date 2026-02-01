Ismét egy ukrán kényszersorozással kapcsolatos videó jelent meg az X-en. A videón több sorozó katona egy civilt próbál feltartóztatni az utcán. A férfi ellenáll, el akar futni, ekkor a földre rántják és megütik. Ezután felállítják, majd továbbviszik.
Von der Leyennek üzentek: „Mit szólnál, ha a gyermekedet a lövészárkokba vitték volna?”
Ukrán sorozók egy férfit erőszakkal vittek el az utcáról az odesszai régióban található Csornomorszkban. A videót megosztók a posztban az Európai Bizottság elnökének is üzentek.
A poszt erősen fogalmaz:
Szia, Ursula von der Leyen! Mit szólnál hozzá, ha téged vagy a gyermekedet lövészárkokba vagy a halálba sorozták volna? Látsz ilyen jeleneteket demokratikus országokban? Az odesszai régióban, Csornomorszk városában a TCK alkalmazottainak sikerült elkapniuk egy újabb áldozatot.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Medvegyev elmondta, mit gondol Trumpról
Békére törekvő, hatékony vezetőnek nevezte Donald Trump amerikai elnököt az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.
A genderőrület új szintje: Európában már a kétely is tilos lehet
Olyan határozatot sürgetnek, amely már azt is büntethetővé tenné, ha valaki nem fogadja el automatikusan, hogy egy ember bármikor megváltoztathatja a nemét.
A Tisza testvérpártja adóemeléssel kezdte a kormányzást
A liberális holland kormány a lakossággal fizetteti meg a fegyverkezést.
Újra kötelező lesz: a sorkatonasággal egy megalázó vizsgálat gyakorlata is visszatér Németországban
Boris Pistorius szerint ez nem megalázó.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Medvegyev elmondta, mit gondol Trumpról
Békére törekvő, hatékony vezetőnek nevezte Donald Trump amerikai elnököt az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.
A genderőrület új szintje: Európában már a kétely is tilos lehet
Olyan határozatot sürgetnek, amely már azt is büntethetővé tenné, ha valaki nem fogadja el automatikusan, hogy egy ember bármikor megváltoztathatja a nemét.
A Tisza testvérpártja adóemeléssel kezdte a kormányzást
A liberális holland kormány a lakossággal fizetteti meg a fegyverkezést.
Újra kötelező lesz: a sorkatonasággal egy megalázó vizsgálat gyakorlata is visszatér Németországban
Boris Pistorius szerint ez nem megalázó.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!