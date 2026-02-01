kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Von der Leyennek üzentek: „Mit szólnál, ha a gyermekedet a lövészárkokba vitték volna?”

Ukrán sorozók egy férfit erőszakkal vittek el az utcáról az odesszai régióban található Csornomorszkban. A videót megosztók a posztban az Európai Bizottság elnökének is üzentek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 19:29
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ismét egy ukrán kényszersorozással kapcsolatos videó jelent meg az X-en. A videón több sorozó katona egy civilt próbál feltartóztatni az utcán. A férfi ellenáll, el akar futni, ekkor a földre rántják és megütik. Ezután felállítják, majd továbbviszik. 

Ukrán sorozók egy férfit erőszakkal vittek el Csornomorszkból (Forrás: X)
Ukrán sorozók egy férfit erőszakkal vittek el Csornomorszkból (Forrás: X)

A poszt erősen fogalmaz:

Szia, Ursula von der Leyen! Mit szólnál hozzá, ha téged vagy a gyermekedet lövészárkokba vagy a halálba sorozták volna? Látsz ilyen jeleneteket demokratikus országokban? Az odesszai régióban, Csornomorszk városában a TCK alkalmazottainak sikerült elkapniuk egy újabb áldozatot.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

