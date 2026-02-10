Szijjártó Péter közösségi média felületén adott hangot véleményének a Tisza Párt vezetőjének rágalmazásaira reagálva.
Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó - Szijjártó Péternél betelt a pohár, feljelenti a Tisza Párt elnökét
A külgazdasági és külügyminiszter velős véleményének adott hangot közösségi média oldalán. Szijjártó Péter határozottan visszautasította Magyar Péter rágalmait és közölte, megfelelő jogi lépéseket tesz az ügyben.
A külügyi tárca vezetője éles kritikájában utasította el Magyar állításait:
Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is
– kezdte erős felütéssel a politikus.
Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán.
– figyelmeztetett Szijjártó.
További Külföld híreink
Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek.
– utasította el a vádakat a külügyminiszter.
Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.
– jelentette ki Szijjártó Péter.
Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik?
– tette fel a kérdést a tárcavezető.
Az álhírt eredetileg közlő telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem.
– közölte a külgazdasági miniszter.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péterék brüsszeli főnökei Ukrajnának adják a pénzt
Minél gyorsabban akarják kitömni pénzzel Ukrajnát.
Egyoldalú pénzosztás Berlinben: a baloldal dönt, a jobboldal a célkeresztben
Az ügyet az AfD képviselője hozta nyilvánosságra.
Elfajult a kényszersorozás: a futár szembeszállt a tisztekkel + videó
Napról napra nő a feszültség, ahogy a civilek egyre határozottabban lépnek fel a túlkapások ellen.
Szergej Lavrov szerint még hosszú út vezet a békéig
Az orosz külügyminiszter lehűtötte a kedélyeket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péterék brüsszeli főnökei Ukrajnának adják a pénzt
Minél gyorsabban akarják kitömni pénzzel Ukrajnát.
Egyoldalú pénzosztás Berlinben: a baloldal dönt, a jobboldal a célkeresztben
Az ügyet az AfD képviselője hozta nyilvánosságra.
Elfajult a kényszersorozás: a futár szembeszállt a tisztekkel + videó
Napról napra nő a feszültség, ahogy a civilek egyre határozottabban lépnek fel a túlkapások ellen.
Szergej Lavrov szerint még hosszú út vezet a békéig
Az orosz külügyminiszter lehűtötte a kedélyeket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!