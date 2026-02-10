Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Szijjártó Péter feljelentés Tisza Párt Magyar Péter

Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó - Szijjártó Péternél betelt a pohár, feljelenti a Tisza Párt elnökét

A külgazdasági és külügyminiszter velős véleményének adott hangot közösségi média oldalán. Szijjártó Péter határozottan visszautasította Magyar Péter rágalmait és közölte, megfelelő jogi lépéseket tesz az ügyben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 8:28
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Szijjártó Péter közösségi média felületén adott hangot véleményének a Tisza Párt vezetőjének rágalmazásaira reagálva.

Szijjártó Péter megelégelte az alaptalan vádakat
Szijjártó Péter megelégelte az alaptalan vádakat Fotó: AFP

A külügyi tárca vezetője éles kritikájában utasította el Magyar állításait:

Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is

– kezdte erős felütéssel a politikus.

Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán. 

– figyelmeztetett Szijjártó.

Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek. 

– utasította el a vádakat a külügyminiszter.

Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt. 

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik?

– tette fel a kérdést a tárcavezető.

Az álhírt eredetileg közlő telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem.

– közölte a külgazdasági miniszter.

Borítókép:  Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

