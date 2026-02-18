Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon

OroszországUkrajnadróntámadás

Támadást indítottak a béketárgyalások alatt az ukránok

Az Oroszországhoz tartozó Csuvas Köztársaság vezetője széles körű dróntámadásról számolt be, ami Csebokszári városát érintette. Az ukránok által indított akcióban személyi sérülésről nem érkezett jelentés, ellenben az orosz VNIIR-Progress vállalat épülete felől robbanásokra és gomolygó füstre lettek figyelmesek a helyi lakosok.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 11:45
Ukrán drónpilóta
Ukrán drónpilóta Forrás: AFP
Oleg Nyikolajev, az Oroszországhoz tartozó Csuvas Köztársaság vezetője arról tájékoztatott, hogy jelentős dróntámadás érte Csebokszári városát. A településen működik a VNIIR-Progress is, amely az orosz fegyveres erők egyik beszállítója – írja cikkében az Origo.

Ukrán drónok csaptak le az orosz vállalatra
Ukrán drónok csaptak le az orosz vállalatra (Fotó: AFP)

A köztársasági vezető közlése szerint a reggeli órákban pilóta nélküli repülőeszközök támadásáról érkeztek jelentések Csuvasföldön, Csebokszári Novojuzsnij városrészében, valamint a Csebokszári járás területén.

Nyikolajev elmondása szerint személyi sérülés nem történt, és az épületekben sem keletkezett kár, ugyanakkor jelezte: a helyszínen a katasztrófavédelem és az operatív egységek végzik a munkájukat. 

Később újabb csapásról adott hírt Csebokszáriban, és arra kérte a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat. A városból robbanásokról érkeztek beszámolók, valamint füstfelhőket mutató felvételek is napvilágot láttak.

Helyi információk szerint a VNIIR-Progress létesítményét ismét találat érte.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján február 17-ről 18-ra virradó éjszaka a légvédelem összesen 43 ukrán drónt semmisített meg. Ebből 21-et a Brjanszki terület, hatot a Belgorodi terület, ötöt a Kurszki terület, kettőt-kettőt pedig a Rosztovi terület és a Csuvas Köztársaság felett fogtak el. Emellett hat, pilóta nélküli eszközt az ideiglenesen megszállt Krím térségében, egyet pedig a Fekete-tenger felett lőttek le.
A VNIIR-Progress vállalat Kometa típusú antennákkal látja el az orosz hadsereget, amit az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek elleni védekezésre, illetve saját drónjai védelmére alkalmaz.

Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)

A háború pokla: szívszorító vallomás egy ukrán katonától

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

