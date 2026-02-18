Oleg Nyikolajev, az Oroszországhoz tartozó Csuvas Köztársaság vezetője arról tájékoztatott, hogy jelentős dróntámadás érte Csebokszári városát. A településen működik a VNIIR-Progress is, amely az orosz fegyveres erők egyik beszállítója – írja cikkében az Origo.
Támadást indítottak a béketárgyalások alatt az ukránok
Az Oroszországhoz tartozó Csuvas Köztársaság vezetője széles körű dróntámadásról számolt be, ami Csebokszári városát érintette. Az ukránok által indított akcióban személyi sérülésről nem érkezett jelentés, ellenben az orosz VNIIR-Progress vállalat épülete felől robbanásokra és gomolygó füstre lettek figyelmesek a helyi lakosok.
A köztársasági vezető közlése szerint a reggeli órákban pilóta nélküli repülőeszközök támadásáról érkeztek jelentések Csuvasföldön, Csebokszári Novojuzsnij városrészében, valamint a Csebokszári járás területén.
Nyikolajev elmondása szerint személyi sérülés nem történt, és az épületekben sem keletkezett kár, ugyanakkor jelezte: a helyszínen a katasztrófavédelem és az operatív egységek végzik a munkájukat.
Később újabb csapásról adott hírt Csebokszáriban, és arra kérte a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat. A városból robbanásokról érkeztek beszámolók, valamint füstfelhőket mutató felvételek is napvilágot láttak.
További Külföld híreink
Helyi információk szerint a VNIIR-Progress létesítményét ismét találat érte.
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján február 17-ről 18-ra virradó éjszaka a légvédelem összesen 43 ukrán drónt semmisített meg. Ebből 21-et a Brjanszki terület, hatot a Belgorodi terület, ötöt a Kurszki terület, kettőt-kettőt pedig a Rosztovi terület és a Csuvas Köztársaság felett fogtak el. Emellett hat, pilóta nélküli eszközt az ideiglenesen megszállt Krím térségében, egyet pedig a Fekete-tenger felett lőttek le.
A VNIIR-Progress vállalat Kometa típusú antennákkal látja el az orosz hadsereget, amit az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek elleni védekezésre, illetve saját drónjai védelmére alkalmaz.
Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Zelenszkij olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon
Ukrajna zsarolja Magyarországot.
Sorosék Berlin felől támadnak
A német bíróság a magyar választással kapcsolatos adatok kiadására szólította fel az X-et.
Brüsszel háborús pályára állítaná Európát
A brüsszeli háborús gépezet mára politikai-ideológiai és gazdasági eszközzé vált.
Orbán Viktor: Eljött a változás ideje
Közeleg a Béketanács első ülése.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Zelenszkij olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon
Ukrajna zsarolja Magyarországot.
Sorosék Berlin felől támadnak
A német bíróság a magyar választással kapcsolatos adatok kiadására szólította fel az X-et.
Brüsszel háborús pályára állítaná Európát
A brüsszeli háborús gépezet mára politikai-ideológiai és gazdasági eszközzé vált.
Orbán Viktor: Eljött a változás ideje
Közeleg a Béketanács első ülése.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!