Támadást indítottak a béketárgyalások alatt az ukránok

Helyi információk szerint a VNIIR-Progress létesítményét ismét találat érte.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján február 17-ről 18-ra virradó éjszaka a légvédelem összesen 43 ukrán drónt semmisített meg. Ebből 21-et a Brjanszki terület, hatot a Belgorodi terület, ötöt a Kurszki terület, kettőt-kettőt pedig a Rosztovi terület és a Csuvas Köztársaság felett fogtak el. Emellett hat, pilóta nélküli eszközt az ideiglenesen megszállt Krím térségében, egyet pedig a Fekete-tenger felett lőttek le.

A VNIIR-Progress vállalat Kometa típusú antennákkal látja el az orosz hadsereget, amit az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek elleni védekezésre, illetve saját drónjai védelmére alkalmaz.

Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)