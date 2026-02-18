Tombol a februári tél a szomszédunkban – harminccentis hó temette be Csíkszeredát és Bukarestet + videó

Sűrű havazással tért vissza a tél Romániába, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést – tudósított a Székelyhon hírportál.

Tombol a tél Székelyföldön (Forrás: Bors Béla Facebook-oldala)

Keddről szerdára virradó éjszaka folyamatosan hullt a hó Csíkszeredában, reggelre mintegy harminc centiméter friss hóréteg borította be a várost – tudósított a Maszol.ro.

Bors Béla, a csíkszeredai alpolgármester a Facebook-oldalán azt közölte, hogy az Eco-Csík Kft. munkatársai kedd estétől folyamatosan dolgoznak a hóeltakarításon és az utak csúszásmentesítésén.

Ítéletidő tombol a román fővárosban

Romániában közlekedési fennakadásokat okozott, vezetékeket szakított le, és fákat döntött ki a hóvihar a fővárosban, illetve az ország délkeleti részén szerdán, ahol a meteorológiai intézet narancssárga (másodfokú) riasztást adott ki az erős havazás és viharos szél miatt – közölte az MTI bukaresti tudósítója.

Szerdára virradó éjszaka 30–50 centiméternyi friss hóréteg hullott Bukarestben, és a fővárost a Fekete-tenger partvidékétől elválasztó nagy kiterjedésű Baragan-síkságon, ahol az óránként nyolcvan kilométeres sebességet elérő szél helyenként méteres hótorlaszokat emelt az utakra.

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) az erős havazás és hóátfúvások miatt lezárta a forgalmat a Bukarestet körülvevő A0-s körgyűrűn, az Erdély felé vezető A3-as autópályán, valamint Braila, Buzau, Ialomita, Ilfov és Vrancea megye több országútján. A térség számos más főútvonaláról és a tengerpart felé vezető A2-es autópályáról kitiltották a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket.

A hófúvás fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. A bukaresti Északi pályaudvarra érkező vonatok többsége jelentős (esetenként négy-öt órás) késést halmozott fel. Az induló járatokat is visszatartották szerda délelőtt, így azoknál is már többórás késést mutatott a kijelző.

Az erős szél miatt az ország mind a négy tengeri kikötőjét lezárták.

A légi közlekedés is gyakorlatilag megbénult Bukarestben a kifutópályákra folyamatosan lerakódó hóréteg és a viharos szél miatt.

Néhány járat kivételével az érkező gépeket nem a főváros repülőterei fogadták, hanem Craiován vagy Nagyszebenben szálltak le.