Szijjártó Péter: Zelenszkij olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon

Tombol a februári tél a szomszédunkban – harminccentis hó temette be Csíkszeredát és Bukarestet + videó

Sűrű, intenzív havazással tért vissza a tél Székelyföldre – számolt be a Székelyhon hírportál. Keddről szerdára virradó éjszaka folyamatosan hullt a hó, Csíkszeredát reggelre harminc centiméteres hóréteg borította be. A híradások szerint ítéletidő tombolt a román fővárosban is, ahol a havazás komoly fennakadásokat okozott, a viharos szél fákat döntött ki, vezetékeket tépett le – a meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki.

Magyar Nemzet
Forrás: Székelyhon.ro, Maszol.ro, MTI2026. 02. 18. 11:52
Sűrű havazással tért vissza a tél Romániába, köztük Székelyfölre is kedd délutántól. A nem szűnő havazásnak köszönhetően helyenként több tíz centiméteres hóréteg alakult ki, megnehezítve a közlekedést – tudósított a Székelyhon hírportál.

Tombol a tél Székelyföldön (Forrás: Bors Béla Facebook-oldala)

Keddről szerdára virradó éjszaka folyamatosan hullt a hó Csíkszeredában, reggelre mintegy harminc centiméter friss hóréteg borította be a várost – tudósított a Maszol.ro. 

A Székelyhon képgalériáját ITT nézheti meg

Bors Béla, a csíkszeredai alpolgármester a Facebook-oldalán azt közölte, hogy az Eco-Csík Kft. munkatársai kedd estétől folyamatosan dolgoznak a hóeltakarításon és az utak csúszásmentesítésén. 

Ítéletidő tombol a román fővárosban

Romániában közlekedési fennakadásokat okozott, vezetékeket szakított le, és fákat döntött ki a hóvihar a fővárosban, illetve az ország délkeleti részén szerdán, ahol a meteorológiai intézet narancssárga (másodfokú) riasztást adott ki az erős havazás és viharos szél miatt – közölte az MTI bukaresti tudósítója.

Szerdára virradó éjszaka 30–50 centiméternyi friss hóréteg hullott Bukarestben, és a fővárost a Fekete-tenger partvidékétől elválasztó nagy kiterjedésű Baragan-síkságon, ahol az óránként nyolcvan kilométeres sebességet elérő szél helyenként méteres hótorlaszokat emelt az utakra.

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) az erős havazás és hóátfúvások miatt lezárta a forgalmat a Bukarestet körülvevő A0-s körgyűrűn, az Erdély felé vezető A3-as autópályán, valamint Braila, Buzau, Ialomita, Ilfov és Vrancea megye több országútján. A térség számos más főútvonaláról és a tengerpart felé vezető A2-es autópályáról kitiltották a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket.

A hófúvás fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. A bukaresti Északi pályaudvarra érkező vonatok többsége jelentős (esetenként négy-öt órás) késést halmozott fel. Az induló járatokat is visszatartották szerda délelőtt, így azoknál is már többórás késést mutatott a kijelző.

Az erős szél miatt az ország mind a négy tengeri kikötőjét lezárták.

A légi közlekedés is gyakorlatilag megbénult Bukarestben a kifutópályákra folyamatosan lerakódó hóréteg és a viharos szél miatt.

 Néhány járat kivételével az érkező gépeket nem a főváros repülőterei fogadták, hanem Craiován vagy Nagyszebenben szálltak le.

Többtucatnyi induló járatot töröltek, az otopeni-i nemzetközi repülőtéren szerda délelőtt mintegy hatezer utas várt arra, hogy újrainduljon a légi forgalom. 

Román médiaértesülések szerint Nicusor Dan államfő és az elnököt kísérő sajtódelegáció sem tudott a tervezett időben elindulni a Béketanács első, washingtoni ülésére.

A szél fákat döntött az úttestre, megbénítva a közlekedést több országúton és a fővárosban. 

A katasztrófavédelem beszámolója szerint csaknem száz autót rongáltak meg a leszakadt faágak és kidöntött fák, tzenegyet pedig a szél által letépett épületelemek károsítottak. A tűzoltókat több mint 230, forgalmat akadályozó, úttestre döntött fa és villanypózna eltávolításához riasztották.

A katasztrófavédelem erdélyi megyékből vezényelt erősítést a térségbe: 

Hargita megyéből például Giurgiuba, Maros megyéből pedig Buzau megyébe küldtek lánctalpas hóekéket. A nehezen megközelíthető térségből a dialízisre járó cukorbetegeket és a szülésre készülő várandós nőket már kedden kórházakba szállították.

Bár a hatóságok a hóvihar előtt figyelmeztetést adtak ki az érintett térségekben, hogy senki ne induljon útnak, a tűzoltókat így is 44, hóban elakadt jármű kiszabadításához hívták ki.

A narancssárga riasztás egyelőre szerda este 23 óráig marad érvényben

 Bukarest, a Baragan-síkság és a Fekete-tenger partján lévő Dobrudzsa térségében a hóréteg vastagsága meghaladhatja a fél métert, a széllökések sebessége pedig az 50–70 kilométert óránként.

Borítókép: Tombol a tél Csíkszeredában (Fotó: Székelyhon.ro/Pinti Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

