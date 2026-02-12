Trump újabb frontot nyitott: olyan célt tűzött ki, amit évtizedek óta senki sem ért el

Rendkívüli

Az amerikai egészségügy rendbetétele évtizedek óta váratott magára. Donald Trump most olyan változtatásba kezdett, amely gyökeresen átalakítja a rendszert, visszaszorítja a közvetítőket, lenyomja az árakat és a döntéseket ismét a betegek kezébe adja. Az amerikai kormányzat szerint nem az orvosok vagy a gyártók, hanem a profitérdekelt közvetítők állnak a gyógyszerárak emelkedése mögött.

2026. 02. 12.
Az elmúlt évtizedekben Washington rendre azt hangoztatta, hogy megreformálja az amerikai egészségügyet, a valóságban azonban drágulás, burjánzó bürokrácia és egy átláthatatlan, közvetítőkkel teli rendszer alakult ki. Számos közvetítő jelentős haszonra tett szert, miközben a pluszköltségeket a betegekkel fizettették meg. Donald Trump amerikai elnök most olyan lépésre szánta el magát, amire korábban nem volt példa, kiszorítja a közvetítőket és az irányítást visszaadja a betegeknek – írja az Origo a Breitbart cikkére hivatkozva.

Trump egészségügyi reformtörekvései, köztük a Trump Rx, lehetővé teszik, hogy a betegek egyenesen a gyártóktól szerezzék be a gyógyszereket, megkerülve a közvetítőket. A probléma forrása nem az orvosok vagy a gyógyszergyártó cégek, hanem azok a közvetítők, akik saját érdekük szerint alakították át a rendszert. Trump nemrég olyan jogszabályt írt alá, amely megtiltja, hogy a közvetítői jutalék a gyógyszerek listaárától függjön. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a magasabb jutalékok fényében gyakran a drágább készítményeket írták fel a betegeknek, akkor is, ha léteztek olcsóbb, azonos hatású alternatívák.

Trump irányítása alatt a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) ismét a fogyasztók érdekeit helyezi előtérbe, nem pedig a nagyvállalatokét. Andrew Ferguson elnöksége alatt a testület határozottan fellép a versenyt torzító, költség-növelő visszaélések ellen. A jelenlegi rendszer haszonélvezői – vagyis a közvetítők – riadót fújtak, és azt állítják, hogy az átalakítás megbolygatja az egészségügyi rendszer egyensúlyát. A Trump-kormányzat felismerte, kik állnak a gyógyszerárak elszabadulása mögött, és ennek megfelelően cselekedett.

Kevesebb köztes szereplő, nagyobb átláthatóság, érdemi verseny és a döntések a betegek kezében összpontosulnak. 

Az amerikai elnök ismét nekiment a megváltoztathatatlannak hitt rossz gyakorlatnak és a hétköznapi amerikaiak mellé állt. Legyen szó kedvezőbb kereskedelmi megállapodásokról, vagy a felesleges költségek felszámolásáról, Trump célja változatlan, az amerikai emberek képviselete.

