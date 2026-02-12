Trump újabb frontot nyitott: olyan célt tűzött ki, amit évtizedek óta senki sem ért el

Az elmúlt évtizedekben Washington rendre azt hangoztatta, hogy megreformálja az amerikai egészségügyet, a valóságban azonban drágulás, burjánzó bürokrácia és egy átláthatatlan, közvetítőkkel teli rendszer alakult ki. Számos közvetítő jelentős haszonra tett szert, miközben a pluszköltségeket a betegekkel fizettették meg. Donald Trump amerikai elnök most olyan lépésre szánta el magát, amire korábban nem volt példa, kiszorítja a közvetítőket és az irányítást visszaadja a betegeknek – írja az Origo a Breitbart cikkére hivatkozva.

Trump azt teszi az egészségüggyel, amit eddig senki sem tudott véghez vinni

Fotó: AFP

Trump egészségügyi reformtörekvései, köztük a Trump Rx, lehetővé teszik, hogy a betegek egyenesen a gyártóktól szerezzék be a gyógyszereket, megkerülve a közvetítőket. A probléma forrása nem az orvosok vagy a gyógyszergyártó cégek, hanem azok a közvetítők, akik saját érdekük szerint alakították át a rendszert. Trump nemrég olyan jogszabályt írt alá, amely megtiltja, hogy a közvetítői jutalék a gyógyszerek listaárától függjön. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a magasabb jutalékok fényében gyakran a drágább készítményeket írták fel a betegeknek, akkor is, ha léteztek olcsóbb, azonos hatású alternatívák.