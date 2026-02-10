Donald Trump a szuverén, erős vezetőket szereti, ezért támogatja Orbán Viktort

Donald Trump szereti a szuverén és erős vezetőket, és nem szereti a brüsszeli bábokat, végképp nem szereti azokat, akik migrációs döntéseket szavaznak meg, és sajnos a Tisza Párt ilyen – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

(Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: nemcsak arról van szó, hogy Donald Trump barátja Orbán Viktornak, hanem arról is, hogy Donald Trump számára Orbán Viktor politikája, a magyar kormány politikája sokkal inkább támogatható, hiszen bevándorlásellenes és háborúellenes.

A Fidesz kihívója, a Tisza azonban háborúpárti és minden migrációs döntést megszavaztak. Mivel Donald Trump és a stábja ezt látja, ezért nem a Tisza Pártot, hanem Orbán Viktort támogatja – hangsúlyozta Kocsis Máté.