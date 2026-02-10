Orbán Viktor: A biztonság a legfontosabb szempont + Videó

A Tolna Vármegyei Hírportálnak adott interjút Orbán Viktor, aki elsőként a Paks II beruházásról beszélt. A miniszterelnök közölte, minden ami történik, aláhúzza annak a döntésnek a helyességét, hogy egy második atomerőművet építsünk. Az energia lesz az elkövetkező évtizedek legfontosabb kérdése, azon belül is a villamos energia, mert a mesterséges intelligencia, a telekomunnikáció új kapacitásokat igényelnek az energia terén. Mint mondta, hazánknak nincs saját természetes állandó energiaforrása, így a nukleáris energia megkerülhetetlen, enélkül nincs megfizethető energia. Mint fogalmazott,

Paks II-vel Magyarország villamosenergia-igényének 60-65 százalékát képesek leszünk nukleáris energiából előállítani, és az egész világ bennünket fog irigyelni.

Kitért arra, hogy Tolna vármegye szempontjából ez különösen jó, mert az ország legnagyobb, 15-20 milliárd dolláros ipari beruházása ott történik meg. Hangsúlyozta, Paks II rengeteg lehetőséget jelent jelentős profittal.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Szekszárdon van ipari park, ahova lehet komolyabb fejlesztést vinni, amit a közúthálózat fejlesztése is vonzóbbá tesz. Mint mondta, a paksi híd komoly beruházás volt. És most épül egy híd Mohácsnál is, de

a szekszárdi elkerülő megépítése elsőbbséget élvez.

Kitért arra, hogy Szekszárd kis városnak számít, de van egy erős kulturális kisugárzása, ami tekintélyt is ad a településnek. – Biztos, hogy a kórház ügye elrendeződik hamarosan, modernebb, XXI. századi épület kell, ennek a koncepciója jól halad, a következő ciklusban pedig meg is fog épülni – hangsúlyozta. A helyi sportcsarnokról azt mondta, indokolt az igény, hogy méltó formába kell hozni a csarnokot.

A helyi mezőgazdaságról Orbán Viktor úgy fogalmazott, a vörösborpiac mindenhol megrendült, ezen a kormány keresi a segítség módját. – A mezőgazdaság terén vízpótlási gondok vannak, komoly beruházásokra van szükség a Duna felfogására.

A nagy táblás mezőgazdasági kapacitás vissza fog esni, mert a magyarnál olcsóbb gabona csak bejön az országba, ezért gazdaságstratégiát kell váltani, és segíteni kell a gazdáknak a megélhetés terén. Emellett folyamatosan növeljük a gazdák számára a támogatások mértékét

– hangsúlyozta.