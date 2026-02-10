miniszterelnökmagyarországpakstolna vármegyeorbán viktor

Orbán Viktor: A biztonság a legfontosabb szempont + Videó

Olyan időkben, amikor nagyon komoly veszélyek fenyegetik az egész nyugati civilizációt – a migrációtól, az orosz–ukrán háborúig – a legfontosabb szempont a biztonság – hangsúlyozta a miniszterelnök a Teolnak adott interjújában. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Paks II beruházás a legjobb döntés volt, ha az új blokkok megépülnek, az egész világ bennünket fog irigyelni.

2026. 02. 10. 12:35
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Mirkó István
A Tolna Vármegyei Hírportálnak adott interjút Orbán Viktor, aki elsőként a Paks II beruházásról beszélt. A miniszterelnök közölte, minden ami történik, aláhúzza annak a döntésnek a helyességét, hogy egy második atomerőművet építsünk. Az energia lesz az elkövetkező évtizedek legfontosabb kérdése, azon belül is a villamos energia, mert a mesterséges intelligencia, a telekomunnikáció új kapacitásokat igényelnek az energia terén. Mint mondta, hazánknak nincs saját természetes állandó energiaforrása, így a nukleáris energia megkerülhetetlen, enélkül nincs megfizethető energia. Mint fogalmazott, 

Paks II-vel Magyarország villamosenergia-igényének 60-65 százalékát képesek leszünk nukleáris energiából előállítani, és az egész világ bennünket fog irigyelni.

 Kitért arra, hogy Tolna vármegye szempontjából ez különösen jó, mert az ország legnagyobb, 15-20 milliárd dolláros ipari beruházása ott történik meg. Hangsúlyozta, Paks II rengeteg lehetőséget jelent jelentős profittal. 

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Szekszárdon van ipari park, ahova lehet komolyabb fejlesztést vinni, amit a közúthálózat fejlesztése is vonzóbbá tesz. Mint mondta, a paksi híd komoly beruházás volt. És most épül egy híd Mohácsnál is, de

 a szekszárdi elkerülő megépítése elsőbbséget élvez.

 Kitért arra, hogy Szekszárd kis városnak számít, de van egy erős kulturális kisugárzása, ami tekintélyt is ad a településnek. – Biztos, hogy a kórház ügye elrendeződik hamarosan, modernebb, XXI. századi épület kell, ennek a koncepciója jól halad, a következő ciklusban pedig meg is fog épülni – hangsúlyozta. A helyi sportcsarnokról azt mondta, indokolt az igény, hogy méltó formába kell hozni a csarnokot. 

A helyi mezőgazdaságról Orbán Viktor úgy fogalmazott, a vörösborpiac mindenhol megrendült, ezen a kormány keresi a segítség módját. – A mezőgazdaság terén vízpótlási gondok vannak, komoly beruházásokra van szükség a Duna felfogására. 

A nagy táblás mezőgazdasági kapacitás vissza fog esni, mert a magyarnál olcsóbb gabona csak bejön az országba, ezért gazdaságstratégiát kell váltani, és segíteni kell a gazdáknak a megélhetés terén. Emellett folyamatosan növeljük a gazdák számára a támogatások mértékét

– hangsúlyozta.

A Fidesz Tolna vármegyei jelöltjeiről a miniszterelnök azt mondta, minden választás nehéz, aki lebecsüli annak nehézségét, az az állampolgárokat is lebecsüli. – Csak az emberek véleménye számít, ők döntenek végül az országról. Az lesz, amit ők szeretnének. De mi egy vidékies kormány vagyunk, ezt az emberek tudják is.

 Olyan időkben, amikor komoly veszély fenyegeti a nyugati civilizációt, a legfontosabb szempont a biztonság, ezt tegyék az első helyre. A kormányban van energia, szenvedély, ezért itt Tolna vármegyében is a kormány a biztos választás

 – hangsúlyozta Orbán Viktor.

 

 

 

 

 

