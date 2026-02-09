Trump szerint ez már túlment minden határon + videó

Semmi értelme nincs, sérti Amerika nagyságát, és nem képviseli a siker, a kreativitás vagy a kiválóság mércéit. Senki sem érti, mit mond ez az ember, és a tánc is visszataszító, különösen a kisgyermekek számára, akik az Egyesült Államokból és világszerte nézik

– írta Trump Truth Social oldalán.

A Puerto Ricó-i származású Bad Bunny már tavaly, a Super Bowl fellépőjeként történő bejelentése óta negatív reakciókkal szembesült. A Grammy-díjas előadó a Puerto Ricó-i kultúrát vitte színpadra a kaliforniai Santa Clara városában található Levi’s Stadionban, ahol slágereiből adott elő válogatást, nagyrészt spanyol nyelven. A műsor csúcspontján az amerikai kontinens országait mutatta be, a déli féltekén fekvő Chilétől az északi féltekén található Kanadáig, végül pedig Puerto Ricóval zárva, amely Bad Bunny szülőhelye. Bad Bunny éneklés közben egy cukornádmezőkre emlékeztető díszleten is végighaladt, amely a karibi térséget, köztük Puerto Ricót és Kubát jelképezte. A színpadon később Lady Gaga is csatlakozott Bad Bunnyhoz, és egy salsa ihletésű változatban adta elő egyik dalát.