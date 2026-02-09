Donald Trump amerikai elnök vasárnap a közösségi médiaoldalán bírálta Bad Bunny fellépését, ami a Super Bowl döntő szünetében volt, az elnök abszolút borzalmasnak és minden idők egyik legrosszabbjának nevezte azt. Trump a műsort arculcsapásnak minősítette, hozzátéve, hogy semmi inspiráló nem volt a félidei műsornak nevezett káoszban – számolt be róla az ABC News.
Trump szerint ez már túlment minden határon + videó
Donald Trump éles hangvételű bejegyzésben támadta a Super Bowl félidei műsorát, amelyet szerinte minden idők egyik legrosszabb produkciójaként lehet feljegyezni. A kritika középpontjában a fellépő, Bad Bunny volt, akinek műsorát Trump kaotikusnak és Amerika értékeire nézve sértőnek nevezte.
Semmi értelme nincs, sérti Amerika nagyságát, és nem képviseli a siker, a kreativitás vagy a kiválóság mércéit. Senki sem érti, mit mond ez az ember, és a tánc is visszataszító, különösen a kisgyermekek számára, akik az Egyesült Államokból és világszerte nézik
– írta Trump Truth Social oldalán.
A Puerto Ricó-i származású Bad Bunny már tavaly, a Super Bowl fellépőjeként történő bejelentése óta negatív reakciókkal szembesült. A Grammy-díjas előadó a Puerto Ricó-i kultúrát vitte színpadra a kaliforniai Santa Clara városában található Levi’s Stadionban, ahol slágereiből adott elő válogatást, nagyrészt spanyol nyelven. A műsor csúcspontján az amerikai kontinens országait mutatta be, a déli féltekén fekvő Chilétől az északi féltekén található Kanadáig, végül pedig Puerto Ricóval zárva, amely Bad Bunny szülőhelye. Bad Bunny éneklés közben egy cukornádmezőkre emlékeztető díszleten is végighaladt, amely a karibi térséget, köztük Puerto Ricót és Kubát jelképezte. A színpadon később Lady Gaga is csatlakozott Bad Bunnyhoz, és egy salsa ihletésű változatban adta elő egyik dalát.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump kifakadt a Super Bowl félidei műsora miatt (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét fegyverekért lobbizik Brüsszelben
Az ukrán védelmi miniszter rakétarendszereket akar.
„Túl fehérek az európai olimpiai csapatok”
Az amerikai hírügynökség szerint le kellene képezniük a migráció okozta demográfiai változásokat.
Megdöbbentő összeggel támogatja Ukrajnát Ausztria
Megemelte a 2026-os segély összegét az osztrák külügyminisztérium.
Hongkongban húsz év börtönre ítélték Jimmy Lai médiavállalkozót
Nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt ítélték el.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna ismét fegyverekért lobbizik Brüsszelben
Az ukrán védelmi miniszter rakétarendszereket akar.
„Túl fehérek az európai olimpiai csapatok”
Az amerikai hírügynökség szerint le kellene képezniük a migráció okozta demográfiai változásokat.
Megdöbbentő összeggel támogatja Ukrajnát Ausztria
Megemelte a 2026-os segély összegét az osztrák külügyminisztérium.
Hongkongban húsz év börtönre ítélték Jimmy Lai médiavállalkozót
Nemzetbiztonsági bűncselekmények miatt ítélték el.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!