Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban + videó

Trump szerint ez már túlment minden határon + videó

Donald Trump éles hangvételű bejegyzésben támadta a Super Bowl félidei műsorát, amelyet szerinte minden idők egyik legrosszabb produkciójaként lehet feljegyezni. A kritika középpontjában a fellépő, Bad Bunny volt, akinek műsorát Trump kaotikusnak és Amerika értékeire nézve sértőnek nevezte.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 8:46
Donald Trump kifakadt a Super Bowl félidei műsora miatt Forrás: AFP
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a közösségi médiaoldalán bírálta Bad Bunny fellépését, ami a Super Bowl döntő szünetében volt, az elnök abszolút borzalmasnak és minden idők egyik legrosszabbjának nevezte azt. Trump a műsort arculcsapásnak minősítette, hozzátéve, hogy semmi inspiráló nem volt a félidei műsornak nevezett káoszban – számolt be róla az ABC News.

Trump Bad Bunny műsorát arcon csapásként értékelte
Fotó: NEILSON BARNARD / AFP

Semmi értelme nincs, sérti Amerika nagyságát, és nem képviseli a siker, a kreativitás vagy a kiválóság mércéit. Senki sem érti, mit mond ez az ember, és a tánc is visszataszító, különösen a kisgyermekek számára, akik az Egyesült Államokból és világszerte nézik

 – írta Trump Truth Social oldalán. 

A Puerto Ricó-i származású Bad Bunny már tavaly, a Super Bowl fellépőjeként történő bejelentése óta negatív reakciókkal szembesült. A Grammy-díjas előadó a Puerto Ricó-i kultúrát vitte színpadra a kaliforniai Santa Clara városában található Levi’s Stadionban, ahol slágereiből adott elő válogatást, nagyrészt spanyol nyelven. A műsor csúcspontján az amerikai kontinens országait mutatta be, a déli féltekén fekvő Chilétől az északi féltekén található Kanadáig, végül pedig Puerto Ricóval zárva, amely Bad Bunny szülőhelye. Bad Bunny éneklés közben egy cukornádmezőkre emlékeztető díszleten is végighaladt, amely a karibi térséget, köztük Puerto Ricót és Kubát jelképezte. A színpadon később Lady Gaga is csatlakozott Bad Bunnyhoz, és egy salsa ihletésű változatban adta elő egyik dalát.

Borítókép: Donald Trump kifakadt a Super Bowl félidei műsora miatt (Fotó: AFP)

