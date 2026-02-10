házasságGörögországunokatestvérpakisztáni migránsokvérfertőzésbevándorlás

Egy pakisztáni vezető unokatestvérek közötti házasságot követel

Az athéni nyilvánosság előtt robbant ki újabb vita a bevándorlás és az európai jogrend határairól. A pakisztáni közösség vezetője nyilvánosan követelte, hogy a görög állam legalizálja az unokatestvérek közötti házasságot. Azzal érvelt, hogy a görög alaptörvény „diszkriminatív”, mert megtagadja közösségétől azt a jogot, hogy olyan hagyományt gyakoroljon, amely társadalmuk sarokköve.

Sebők Barbara
2026. 02. 10. 5:59
A pakisztáni közösség vezetője nyilvánosan követelte, hogy a görög állam legalizálja az unokatestvérek közötti házasságot Forrás: AFP
Javed Aslam, a görögországi pakisztáni közösség vezetője azt követelte: a görög állam tegye lehetővé az unokatestvérek közötti házasságot (beleértve az elsőfokú rokonokat is) – számolt be róla a Brussels Signal.

A pakisztáni közösség vezetője nyilvánosan követelte, hogy a görög állam legalizálja az unokatestvérek közötti házasságot
Javed Aslam követelte, hogy a görög állam legalizálja az unokatestvérek közötti házasságot Fotó: AFP

Aslam szerint a jelenlegi szabályozás diszkriminatív, mert nem engedi közösségének, hogy olyan hagyományt kövessen, amely hazájában a társadalmi berendezkedés alapját jelenti. 

A kijelentés azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. A kritikusok úgy látják, itt már nem egyszerű kulturális kérdésről van szó, hanem a befogadó ország törvényeinek átírásáról.

A vita középpontjában az áll, hogy az iszlám bizonyos irányzataiban az unokatestvérek közötti házasság nemhogy elfogadott, hanem sokszor kifejezetten támogatott. A gyakorlat célja, hogy a vagyon és a föld a családon belül maradjon.

Pakisztánban emiatt a házasságok jelentős része vérrokonok között köttetik.

Csakhogy Görögországban egészen más jogi és társadalmi fejlődés ment végbe. A polgári törvénykönyv 1356. cikkelye egyértelműen kimondja: oldalági rokonok között a negyedik fokig nem köthető házasság. A támogatók szerint ez nem valamiféle kirekesztés, hanem évszázados tapasztalat és a modern genetikai ismeretek alapján kialakított védelem. 

Úgy vélik, ha ebből engednek, azzal nem pusztán egy jogszabály módosulna, hanem egy civilizációs irány fordulna vissza.

Újabb nyomás Európán: jöhet az unokatestvérek közötti házasság?

A görög ügy ráadásul nem elszigetelt jelenség. Több országban is vita folyik arról, miként kezeljék a bevándorló közösségek hagyományai és a nemzeti jogrend közötti feszültséget. Norvégiában például 2025 januárjától tiltják az unokatestvérek házasságát, részben a kényszerházasságok visszaszorítására hivatkozva, míg Dániában is hasonló szigorítás készül.

Sokan az Egyesült Királyság példáját hozzák fel figyelmeztetésként. Ott régóta vita tárgya, hogy bizonyos közösségekben a rokonházasságok milyen egészségügyi következményekkel járnak. A statisztikák szerint a pakisztáni származású lakosság arányához képest jóval nagyobb számban fordulnak elő ritka, recesszíven öröklődő betegségek, ami komoly terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre.

Egyes szervezetek ugyanakkor az identitás és a vallásszabadság oldaláról közelítik meg Aslam felvetését. Szerintük egy ilyen tiltás könnyen értelmezhető lenne iszlamofóbiaként, és újabb árkokat mélyítene a társadalmon belül.

A másik oldal viszont azt mondja: ha minden kulturális igény felülírhatja a nemzetek törvényeit, akkor megszűnik az állam szuverenitása. 

Attól tartanak, hogy ez egy újabb lépés a párhuzamos társadalmak kialakulása felé.

Borítókép: Sabahi Ali (balra), aki kiskorúként ment férjhez, férje, Dilsher Ali – képünk illusztráció (Fotó: AFP)

