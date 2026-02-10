Egy pakisztáni vezető unokatestvérek közötti házasságot követel

Javed Aslam, a görögországi pakisztáni közösség vezetője azt követelte: a görög állam tegye lehetővé az unokatestvérek közötti házasságot (beleértve az elsőfokú rokonokat is) – számolt be róla a Brussels Signal.

Javed Aslam követelte, hogy a görög állam legalizálja az unokatestvérek közötti házasságot Fotó: AFP

Aslam szerint a jelenlegi szabályozás diszkriminatív, mert nem engedi közösségének, hogy olyan hagyományt kövessen, amely hazájában a társadalmi berendezkedés alapját jelenti.

A kijelentés azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. A kritikusok úgy látják, itt már nem egyszerű kulturális kérdésről van szó, hanem a befogadó ország törvényeinek átírásáról.

A vita középpontjában az áll, hogy az iszlám bizonyos irányzataiban az unokatestvérek közötti házasság nemhogy elfogadott, hanem sokszor kifejezetten támogatott. A gyakorlat célja, hogy a vagyon és a föld a családon belül maradjon.

Pakisztánban emiatt a házasságok jelentős része vérrokonok között köttetik.

Csakhogy Görögországban egészen más jogi és társadalmi fejlődés ment végbe. A polgári törvénykönyv 1356. cikkelye egyértelműen kimondja: oldalági rokonok között a negyedik fokig nem köthető házasság. A támogatók szerint ez nem valamiféle kirekesztés, hanem évszázados tapasztalat és a modern genetikai ismeretek alapján kialakított védelem.