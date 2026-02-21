Több száz politikai foglyot bocsátottak szabadon Venezuelában + videó

Donald Trump amerikai elnök nemrég a Fehér Házat elhagyva arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „nagyon jó kapcsolatot” épített ki Venezuelával, és Washington részéről elismerik a caracasi kormányt, amelyet Delcy Rodríguez ügyvivő elnök vezet.

Trump kiemelte, hogy az amerikai–venezuelai együttműködés különösen az olajiparra épül, és a nagy olajcégek tevékenysége révén a kitermelésből származó bevétel a venezuelai gazdaságot és polgárokat szolgálja. A venezuelai vezetéssel folytatott párbeszéd részét képezi a washingtoni humanitárius segítségnyújtás is, amely része az USA venezulai stabilizációs tervének, így több mint hat tonna orvosi eszközt küldtek az országba. Trump elnök beszélt arról is, hogy jövőbeni venezuelai látogatását még nem tűzték ki.

Borítókép: Politikai foglyok hozzátartozói virrasztást tartottak és imádkoztak az El Helicoide börtön előtt a venezuelai Caracasban 2026. február 20-án (Fotó: AFP)