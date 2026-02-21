Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

börtönpolitikai foglyokVenezuela

Több száz politikai foglyot bocsátottak szabadon Venezuelában + videó

Ismét politikai foglyokat engedtek szabadon Venezuelában, a 379 ember szabadon engedését Caracas szombatra virradóra, nem sokkal azt követően jelentette be, hogy a parlament jóváhagyta az amnesztiát a politikai foglyok számára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 13:56
Politikai foglyok hozzátartozói virrasztást tartottak és imádkoztak az El Helicoide börtön előtt a venezuelai Caracasban 2026. február 20-án (Fotó: AFP)
Jorge Arreaza, a folyamatot felügyelő bizottság egyik tagja elmondta, a szóban forgó emberek várhatóan a nap folyamán, legkésőbb vasárnap reggel hagyhatják el a börtönt.

Venezuela, Caracas – Politikai foglyok hozzátartozói az El Helicoide börtön előtt
Venezuela, Caracas – Politikai foglyok hozzátartozói az El Helicoide börtön előtt (Fotó: AFP)

A politikai foglyok amnesztiájáról szóló törvényt – amely számos bebörtönzött aktivista és újságíró szabadon bocsátását eredményezheti – hét héttel azután hagyták jóvá, hogy egy amerikai katonai akcióban elfogták, és az Egyesült Államokba vitték Nicolás Maduro venezuelai elnököt. 

A Foro Penal nevű civil szervezet szerint a venezuelai hatóságok az év eleje óta több mint 440 politikai foglyot engedtek szabadon, de több mint hatszázan továbbra is őrizetben vannak. Sokan közülük a Maduro 2024-es, vitatott újraválasztása elleni tüntetések során kerültek őrizetbe.

Donald Trump amerikai elnök nemrég a Fehér Házat elhagyva arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „nagyon jó kapcsolatot” épített ki Venezuelával, és Washington részéről elismerik a caracasi kormányt, amelyet Delcy Rodríguez ügyvivő elnök vezet. 

Trump kiemelte, hogy az amerikai–venezuelai együttműködés különösen az olajiparra épül, és a nagy olajcégek tevékenysége révén a kitermelésből származó bevétel a venezuelai gazdaságot és polgárokat szolgálja. A venezuelai vezetéssel folytatott párbeszéd részét képezi a washingtoni humanitárius segítségnyújtás is, amely része az USA venezulai stabilizációs tervének, így több mint hat tonna orvosi eszközt küldtek az országba. Trump elnök beszélt arról is, hogy jövőbeni venezuelai látogatását még nem tűzték ki.

Borítókép: Politikai foglyok hozzátartozói virrasztást tartottak és imádkoztak az El Helicoide börtön előtt a venezuelai Caracasban 2026. február 20-án (Fotó: AFP)

