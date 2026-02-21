Jorge Arreaza, a folyamatot felügyelő bizottság egyik tagja elmondta, a szóban forgó emberek várhatóan a nap folyamán, legkésőbb vasárnap reggel hagyhatják el a börtönt.
Több száz politikai foglyot bocsátottak szabadon Venezuelában + videó
Ismét politikai foglyokat engedtek szabadon Venezuelában, a 379 ember szabadon engedését Caracas szombatra virradóra, nem sokkal azt követően jelentette be, hogy a parlament jóváhagyta az amnesztiát a politikai foglyok számára.
A politikai foglyok amnesztiájáról szóló törvényt – amely számos bebörtönzött aktivista és újságíró szabadon bocsátását eredményezheti – hét héttel azután hagyták jóvá, hogy egy amerikai katonai akcióban elfogták, és az Egyesült Államokba vitték Nicolás Maduro venezuelai elnököt.
További Külföld híreink
A Foro Penal nevű civil szervezet szerint a venezuelai hatóságok az év eleje óta több mint 440 politikai foglyot engedtek szabadon, de több mint hatszázan továbbra is őrizetben vannak. Sokan közülük a Maduro 2024-es, vitatott újraválasztása elleni tüntetések során kerültek őrizetbe.
További Külföld híreink
Trump kiemelte, hogy az amerikai–venezuelai együttműködés különösen az olajiparra épül, és a nagy olajcégek tevékenysége révén a kitermelésből származó bevétel a venezuelai gazdaságot és polgárokat szolgálja. A venezuelai vezetéssel folytatott párbeszéd részét képezi a washingtoni humanitárius segítségnyújtás is, amely része az USA venezulai stabilizációs tervének, így több mint hat tonna orvosi eszközt küldtek az országba. Trump elnök beszélt arról is, hogy jövőbeni venezuelai látogatását még nem tűzték ki.
Borítókép: Politikai foglyok hozzátartozói virrasztást tartottak és imádkoztak az El Helicoide börtön előtt a venezuelai Caracasban 2026. február 20-án (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Überkényszer van, ilyenkor két dolgot kell csinálni + videó
Amagyar kormány nem fog tétlenül várni.
Sulyok Tamás a békéről tárgyalt vatikáni látogatásán
Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa.
Szlovákia megelégelte az ukrán zsarolást, Fico ultimátumot adott
Hétfőn leállhat az elektromos áram exportja Ukrajnába.
Marcin Romanowski szerint a kommunisták visszatértek, hála Tusknak
Újabb botrány rázta meg Lengyelországot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Überkényszer van, ilyenkor két dolgot kell csinálni + videó
Amagyar kormány nem fog tétlenül várni.
Sulyok Tamás a békéről tárgyalt vatikáni látogatásán
Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadta XIV. Leó pápa.
Szlovákia megelégelte az ukrán zsarolást, Fico ultimátumot adott
Hétfőn leállhat az elektromos áram exportja Ukrajnába.
Marcin Romanowski szerint a kommunisták visszatértek, hála Tusknak
Újabb botrány rázta meg Lengyelországot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!