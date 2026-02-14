TrumpVenezuelatalálkozó

Ide látogat Donald Trump a közeljövőben

Donald Trump a közeljövőben Venezuelába látogathat – erről maga az amerikai elnök beszélt újságírók előtt pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 8:50
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
Donald Trump a Fehér Házat elhagyva kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani a venezuelai kormánnyal, az országot államfőként irányító Dulcy Rodriguez pedig jól végzi a dolgát. Megjegyezte, hogy az együttműködés a caracasi kormánnyal egyben annak elismerését is jelenti Washington részéről.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images/AFP)

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy nagy olajcégek kezdenek tevékenykedni Venezuelában, az általuk kitermelt kőolajból befolyó összeg nagy része pedig Venezuelába jut és a venezuelai polgárokhoz kerül.

Várható venezuelai útjának időpontjáról Donald Trump elmondta, hogy az egyelőre nincs kitűzve.

Az elnök pénteken a Fort Bragg katonai támaszpontra, az amerikai különleges erők központjába látogatott, ahol beszédet mondott, és találkozott a Nicolás Maduro venezuelai elnök caracasi letartóztatásában részt vett amerikai katonákkal is.

Az amerikai külügyminisztérium pénteken bejelentette, hogy az elnök utasítására az Egyesült Államok pénteken elsődleges fontosságú orvosi eszközökből álló humanitárius segítséget küldött Venezuelába részeként az amerikai adminisztráció három szakaszból álló venezuelai stabilizációs, kilábalási és átmeneti tervének részeként. 

A segélyszállítmány több mint hat tonna – olvasható a közleményben.

Az amerikai kormány ugyancsak pénteken jelentette be, hogy a venezuelai kőolaj és földgáz kitermelésére adott ki engedélyt több nagy nemzetközi olajvállalatnak.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonok Ellenőrzési Irodája (Office of Foreign Assets Control) jelezte, hogy felhatalmazást ad az amerikai Chevronnak, valamint a BP, a Shell, az ENI és a Repsol energiavállalatok számára, hogy üzleti megállapodásokat kössön a venezuelai állami olajvállalattal a PDVSA-val (Petróleos de Venezuela, S.A.) többi között kitermelésre és egyéb beruházásokra.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

