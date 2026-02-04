európai uniótiszamanfred weberdeutsch tamásnémeth balázs

Manfred Weber európai trónra ültetné saját magát

A Tisza pártot is soraiban tudó Európai Néppárt vezetője még tovább központosítaná az Európai Uniót. Manfred Weber ördögi terve szerint egyebek mellett megszüntetnék a tagállami vétót. Deutsch Tamás EP-képviselő a javaslatok hátteréről beszél az Igazság órájában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 7:19
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Deutsch Tamás EP-képviselőt az európai uniós ügyekről kérdezi az Igazság órája című műsorban Németh Balázs. A beszélgetésből kiderül, hogy miért is akar pontosan elnököt kinevezni az Európai Unió élére Manfred Weber?

Deutsch Tamás lerántja a leplet Manfred Weber tervéről (Fotó: MTI)
Magyar Péter környezetében mindenki azt tapasztalja, hogy a Tisza vezetőjének személyisége mérgező. A környezetében lévő embereknek fájdalmas. Ezzel kezdte az interjút Deutsch Tamás.

A Tisza programjáról szólva a Fidesz EP-képviselője elmondta, hogy az brutális megszorításokat tartalmaz.

A Tisza párt és Magyar Péter nagyon tudatosan, nagyon alapos előkészítéssel egy olyan politikai gyakorlatot akar működtetni, amely politikai gyakorlat teljes katasztrófát jelent

 – mondta a képviselő.

Hozzátette: Teljes mellszélességgel kívánják a brüsszeli elképzeléseket kiszolgálni. 

A műsorban elhangzott: A tiszások brutálisan fel fogják emelni mindenkinek a személyi jövedelem adóját, hihetetlen mértékben fel fogják emelni az ÁFÁ-t, és hogyha döntési helyzetbe kerülnének, megadóztatnák a nyugdíjakat. Számos kedvezményt megszüntetnének, vagy radikálisan visszavágnának.

Tele van az ország megélhetési liberális politikussal, akik bármikor az ENSZ-csapatok bevonulását kezdeményezik, hogyha szerintük valaki egy kicsit csodálkozva néz, mondjuk egy pláza a parkolójában egy gigantikus méretű szivárványos bevásároló szatyorral sétáló emberre, az már az azonos neműek szerelme ellen intézett támadás. És ezek a megélhetési jogvédők, ezek hirtelen ilyen politikai süketségben szenvednek. Ezt nem hallják meg, ezt nem látják meg – húzta alá Deutsch Tamás.

Kedves nyugdíjasok és honfitársaink, szépkorúak, kedves barátaink,  akik a szüleink, nagyszüleink nemzedékéhez tartoznak, figyelem, alapvetés lett a baloldalon, ez a Tisza, hogy ha ők döntési helyzetbe kerülnek, akkor azt a szerintük elfogadhatatlan, helytelen intézkedést, hogy Magyarországon a nyugdíjasok már 13. havi nyugdíjat kapnak, és ettől az évtől kezdve a 14. havi nyugdíj első része is jár, és hogyha a nemzeti kormány hivatalban marad, ha megkapjuk továbbra is a felhatalmazást a választópolgároktól, akkor a második, a harmadik és a negyedik negyede is eljut a nyugdíjasokhoz, ezt meg akarják szüntetni

– magyarázta az EP-képviselő.
A Tiszában merényletet készítenek elő a magyar nyugdíjasok ellen.

Cikkünk frissül.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

