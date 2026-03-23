Szergej Beszkresznov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója és rádiótechnikai szakértő arról beszélt, hogy az orosz erők folyamatosan keresik azokat a fegyvergyárakat, amelyeket rakétákkal és drónokkal tudnak támadni. „Az ellenség folyamatosan keresi a gyártóüzemeinket, hogy rakétákkal és Shahed drónokkal támadjon, és sajnos időnként meg is találják őket” – idézi szavait az Origo a ZN,UA ukrán hírportál alapján.
A fegyvergyárak az oroszok legújabb célpontjai
Oroszország folyamatosan igyekszik felderíteni és támadni az ukrán katonai gyártóüzemeket – írja az Origo. A figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat a fegyvergyárak szempontjából.
A szakértő szerint a célpontok gyakran a biztonsági előírások megsértése miatt válnak sebezhetővé. Úgy véli, a szivárogtatások sok esetben helyi forrásokból vagy illetéktelen személyektől származnak, akik megfigyelik a gyártás körüli mozgásokat.
Beszkresznov arra is figyelmeztetett, hogy egy-egy kisebb létesítmény miatt akár nagyobb ipari területek is célponttá válhatnak, ami komoly károkat és emberáldozatokat okozhat.
A szakértő hangsúlyozta: a katonai gyártóhelyek környezetében különösen fontos a szigorú biztonsági szabályok betartása, például az, hogy a közelben ne tartózkodjanak katonai járművek.
A ZN,UA beszámolója szerint a háború során többször is célponttá váltak ukrán hadiipari létesítmények, ami tovább növeli a biztonsági kockázatokat az országban.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
