A fegyvergyárak az oroszok legújabb célpontjai

Oroszország folyamatosan igyekszik felderíteni és támadni az ukrán katonai gyártóüzemeket – írja az Origo. A figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat a fegyvergyárak szempontjából.

2026. 03. 23. 1:00
Szergej Beszkresznov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója és rádiótechnikai szakértő arról beszélt, hogy az orosz erők folyamatosan keresik azokat a fegyvergyárakat, amelyeket rakétákkal és drónokkal tudnak támadni. „Az ellenség folyamatosan keresi a gyártóüzemeinket, hogy rakétákkal és Shahed drónokkal támadjon, és sajnos időnként meg is találják őket” – idézi szavait az Origo a ZN,UA ukrán hírportál alapján.

A figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat a fegyvergyárak szempontjából (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A szakértő szerint a célpontok gyakran a biztonsági előírások megsértése miatt válnak sebezhetővé. Úgy véli, a szivárogtatások sok esetben helyi forrásokból vagy illetéktelen személyektől származnak, akik megfigyelik a gyártás körüli mozgásokat.

Beszkresznov arra is figyelmeztetett, hogy egy-egy kisebb létesítmény miatt akár nagyobb ipari területek is célponttá válhatnak, ami komoly károkat és emberáldozatokat okozhat.

A szakértő hangsúlyozta: a katonai gyártóhelyek környezetében különösen fontos a szigorú biztonsági szabályok betartása, például az, hogy a közelben ne tartózkodjanak katonai járművek.

A ZN,UA beszámolója szerint a háború során többször is célponttá váltak ukrán hadiipari létesítmények, ami tovább növeli a biztonsági kockázatokat az országban.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Mindenre kiterjedő drogtesztet csináltatott Magyar Péter.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
