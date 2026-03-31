Nyíregyházától pár órára egyre súlyosabb a helyzet – a civilek a kényszersorozástól félnek, a besorozottak a harcoktól

Ukrajnában soha nem látott mértéket ért el a dezertálások száma. A hadsereg hónapról hónapra jelentős veszteségeket szenved, amit pótolni kell – így a kényszersorozás továbbra is a mindennapok része maradt. A lakosság körében egyre nagyobb a félelem. Számos beszámoló szól arról, hogy a toborzók erőszakkal visznek el férfiakat, akikkel később a kiképzőközpontokban is keményen bánnak. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka felszólította a toborzóközpontokat, hogy változtassanak a gyakorlaton, és humánusabban kezeljék a mozgósítottakat. Szerinte az engedély nélküli egységelhagyások visszaszorításának kulcsa a szolgálati körülmények javítása, a kiképzés színvonalának emelése, valamint a katonákhoz való hozzáállás megváltoztatása – számolt be róla a ZN forrásaira hivatkozva a Szon.

A kényszersorozás továbbra is a mindennapok része. Fotó: AFP

Az ICTV televíziónak adott interjúban Olekszandr Szirszkij arról beszélt, hogy Ukrajnában működnek azok a rendszerek, amelyek lehetővé teszik a korábban kilépett katonák visszatérését. Elmondása szerint ezek az emberek folyamatosan érkeznek a tartalékos zászlóaljakhoz, ahonnan később más egységekhez irányítják őket.

A főparancsnok szerint az engedély nélküli eltávozások egyik fő oka a félelem.

Úgy látja, ezért különösen fontos, hogy az átmenet a civil életből a katonai szolgálatba ne jelentsen aránytalan terhet. Szirszkij hangsúlyozta, hogy ebben kiemelt szerepe van a toborzóközpontoknak. Úgy fogalmazott, a mozgósítottakkal emberségesen kell bánni. Hozzátette azt is, hogy nem tartja indokoltnak a büntetések további szigorítását az engedély nélküli eltávozások miatt, mivel a jelenlegi szabályozást is épp elég szigorú.

Nem vagyok az ilyen szigorú intézkedések híve. A törvényhozásunk már így is elég szigorú mindenkivel szemben, aki megszegi a törvényt. Úgy látom, hogy ez a folyamat olyan feltételeket teremt, amelyek lehetővé teszik, hogy a mozgósítás minden szakaszában kevesebb engedély nélküli eltávozás legyen

– mondta.

Hozzátette: – Az emberi hozzáállásnak mindenhol jelen kellene lennie. Akkor sokkal kevesebb probléma lesz.