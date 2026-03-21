Orbán Viktort éltetik a német kommentelők

Miközben Brüsszelben bírálják Orbán Viktort az ukrán hitel blokkolása miatt, a német közvélemény egy része látványosan a miniszterelnök mögé állt. A Bild cikke alatti kommentáradatban ezrek méltatják a magyar kormányfő határozottságát, és példaként állítják Európa elé.

Szabó István
Forrás: Bild2026. 03. 21. 16:37
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
Orbán Viktor továbbra is blokkolja az ukrán hitelfelvételt, írta a brüsszeli uniós csúcs kapcsán a Bild.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke sajtótájékoztatón beszél az EU-csúcstalálkozón az EU brüsszeli székházában, 2026. március 19-én (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A német lap közösségi oldalán a cikk alá több mint tízezer hozzászólás érkezett, melyek jelentős része Orbán Viktor és Magyarország álláspontja mellé állt.

Nagyon jó. Csak így tovább!

– fogalmazott egy kommentelő. Egy másik azt írta:

Mérhetetlenül ünneplem ezt az embert. Olyan tökös, ami mindenki másnak és főleg Németországnak hiányzik.

Mások azt írták: „Orbán Viktor a legjobb elnök!”

Volt, aki az eddigi ukrán támogatásokat firtatta.

Ukrajnának először nyilvánosságra kellene hoznia, hogy mi történt a több milliárd minden centjével!

Az Orbán Viktor elleni uniós támadások kapcsán egy német kommentelő úgy fogalmazott:

Kívánjatok neki sok erőt!

Egy másik pedig röviden és tömören foglalta össze az Európai Unió jelenlegi vezetéséről a véleményét:

Legalább egy olyan kormányfő, aki szembenéz ezzel a korrupt EU-val!

Borítókép: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
