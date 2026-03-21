Orbán Viktor továbbra is blokkolja az ukrán hitelfelvételt, írta a brüsszeli uniós csúcs kapcsán a Bild.
Orbán Viktort éltetik a német kommentelők
Miközben Brüsszelben bírálják Orbán Viktort az ukrán hitel blokkolása miatt, a német közvélemény egy része látványosan a miniszterelnök mögé állt. A Bild cikke alatti kommentáradatban ezrek méltatják a magyar kormányfő határozottságát, és példaként állítják Európa elé.
A német lap közösségi oldalán a cikk alá több mint tízezer hozzászólás érkezett, melyek jelentős része Orbán Viktor és Magyarország álláspontja mellé állt.
Nagyon jó. Csak így tovább!
– fogalmazott egy kommentelő. Egy másik azt írta:
Mérhetetlenül ünneplem ezt az embert. Olyan tökös, ami mindenki másnak és főleg Németországnak hiányzik.
Mások azt írták: „Orbán Viktor a legjobb elnök!”
Volt, aki az eddigi ukrán támogatásokat firtatta.
Ukrajnának először nyilvánosságra kellene hoznia, hogy mi történt a több milliárd minden centjével!
Az Orbán Viktor elleni uniós támadások kapcsán egy német kommentelő úgy fogalmazott:
Kívánjatok neki sok erőt!
Egy másik pedig röviden és tömören foglalta össze az Európai Unió jelenlegi vezetéséről a véleményét:
Legalább egy olyan kormányfő, aki szembenéz ezzel a korrupt EU-val!
Borítókép: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
