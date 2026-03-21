Szijjártó PéterJavier MileiArgentína

Szijjártó Péter: Argentína és Magyarország szoros szövetségesek

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közlése szerint Magyarország és Argentína a legfontosabb kérdésekben kölcsönösen támogatják egymást. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom a nemzeti kormány idején a hatszorosára emelkedett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 16:43
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Régen nem így volt, de most már Argentína és Magyarország szoros szövetségesek, hiszen a legfontosabb értékbeli dolgokban és a legfontosabb nemzetközi politikai ügyekben is támogatjuk egymást, határozottan kiállunk a migrációval szemben, egyértelmű veszélynek gondoljuk a tömeges illegális migrációt – mondta el a külgazdasági és külügyminiszter szombaton, azt követően, hogy részt vett Javier Milei argentin államfő fogadásán a Karmelita kolostorban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a két ország kereskedelmi forgalma hatszorosára nőtt a nemzeti kormány alatt. 

Szijjártó Péter szerint az argentin-magyar kapcsolatok kiemelkedő jelentőségűek
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető úgy fogalmazott, „Kiállunk Donald Trump elnök béketörekvései mellett, és kiállunk az agresszív genderideológia terjesztése ellen, a családok mellett. Reméljük, hogy az argentinok törekvései a nemzetközi politikában sikerre vezetnek, mert hogyha az argentin racionális külpolitika érvényesül, akkor az azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezetek működésében is végre a józan ész talajára vissza tudunk térni ”.

A két ország között hatszorosára nőtt a kereskedelmi forgalom, amióta mi kormányzunk itt, Magyarországon, és most küszöbön áll egy széleskörű nukleáris együttműködésnek a felépítése, amely alapvetően egy nukleáris technológiai együttműködés lesz. Ez azért nagyon fontos, mert a nukleáris energia terén – hasonlóan például az autóiparhoz – elképesztő technológiai forradalom zajlik, és ebben az argentinok kifejezetten fontos szerepet játszanak 

– mondta.

A miniszter úgy vélte, „Ha mi, magyarok a nukleáris technológiai forradalomban az élen tudunk menni, akkor az hosszú távon az ország energiabiztonságát és ezen keresztül a gazdaság biztonságát is javítani tudja”.

Az argentinok most az OECD-hez próbálnak csatlakozni, Magyarország minden erejével támogatja ezt a folyamatot is - szögezte le. „Milei elnök úr volt az első argentin elnök, aki meglátogatott minket Magyarországon” - tette hozzá Szijjártó Péter.

Borítókép: Javier Milei argentin államfő és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó:MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
