Szijjártó Péter: Argentína és Magyarország szoros szövetségesek

Régen nem így volt, de most már Argentína és Magyarország szoros szövetségesek, hiszen a legfontosabb értékbeli dolgokban és a legfontosabb nemzetközi politikai ügyekben is támogatjuk egymást, határozottan kiállunk a migrációval szemben, egyértelmű veszélynek gondoljuk a tömeges illegális migrációt – mondta el a külgazdasági és külügyminiszter szombaton, azt követően, hogy részt vett Javier Milei argentin államfő fogadásán a Karmelita kolostorban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a két ország kereskedelmi forgalma hatszorosára nőtt a nemzeti kormány alatt.

Szijjártó Péter szerint az argentin-magyar kapcsolatok kiemelkedő jelentőségűek

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác