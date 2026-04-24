Brüsszeli beavatkozást emlegetnek a magyar választás kapcsán

A beszámoló szerint a szavazás technikai lebonyolítása minden szempontból rendben zajlott: nem merült fel csalás, szabálytalanság vagy komoly kifogás.
A választás estéjén Orbán Viktor elismerte vereségét, és gratulált a győztes Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek.
A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza: a demokratikus választás nem csupán a szavazatszámlálásról szól, hanem a kampány feltételeiről is. Ezen a téren viszont több súlyos problémát azonosítottak.
Brüsszeli nyomás és politikai feltételek
Az egyik legfontosabb kifogás az Európai Unió részéről érkező pénzügyi nyomás volt. A szerző szerint a magyar választók egyértelmű jelzéseket kaptak arról, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés politikai feltételekhez kötött, és egy Brüsszellel együttműködőbb kormány esetén könnyebben érkezhetnek meg a támogatások.
Titkosszolgálati beavatkozás gyanúja
A jelentés egy másik súlyos állítása szerint egy uniós tagállam titkosszolgálata is szerepet játszhatott a kampányban. Eszerint lehallgatott telefonbeszélgetések kerültek nyilvánosságra , amelyek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov, illetve Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között zajlottak.
A felvételeket egy újságíró kapta meg külföldi hírszerzési forrásból, majd a kampány kritikus szakaszában hozta nyilvánosságra.
A szerző szerint ez példátlan lépés lehet egy szövetséges ország demokratikus folyamataiba való beavatkozásként.
Digitális befolyásolás Brüsszelből
A cikk kiemeli az Európai Unió digitális szabályozásának szerepét is. A szerző szerint a „dezinformáció elleni fellépés” jegyében olyan mechanizmusokat alkalmaztak, amelyek a közösségi médiában egyes politikai szereplők elérését korlátozták.
A beszámoló szerint több kormánypárti szereplő – köztük Orbán Viktor és Szijjártó Péter – bejegyzéseinek láthatósága csökkent, miközben Magyar Péter online jelenléte kiugró mértékben erősödött.
Külön esetként említi Toroczkai László helyzetét is, aki a kampány hajrájában nem tudta használni a közösségi oldalát.
