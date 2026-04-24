Brüsszeli beavatkozást emlegetnek a magyar választás kapcsán

Miközben a magyarországi parlamenti választás lebonyolítását tisztának és átláthatónak minősítették a nemzetközi megfigyelők, egy friss értékelés szerint maga a kampány komoly aggályokat vet fel, különösen a külső befolyásgyakorlás miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: Brussels Signal2026. 04. 24. 14:31
Orbán Viktor a választás estéjén Fotó: /Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
A beszámoló szerint a szavazás technikai lebonyolítása minden szempontból rendben zajlott: nem merült fel csalás, szabálytalanság vagy komoly kifogás.

A választás estéjén Orbán Viktor elismerte vereségét, és gratulált a győztes Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek.

A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza: a demokratikus választás nem csupán a szavazatszámlálásról szól, hanem a kampány feltételeiről is. Ezen a téren viszont több súlyos problémát azonosítottak.

Brüsszeli nyomás és politikai feltételek

Az egyik legfontosabb kifogás az Európai Unió részéről érkező pénzügyi nyomás volt. A szerző szerint a magyar választók egyértelmű jelzéseket kaptak arról, hogy az uniós forrásokhoz való hozzáférés politikai feltételekhez kötött, és egy Brüsszellel együttműködőbb kormány esetén könnyebben érkezhetnek meg a támogatások.

A Tisza Párt tárgyalódelegációja (Forrás: Facebook)

Titkosszolgálati beavatkozás gyanúja

A jelentés egy másik súlyos állítása szerint egy uniós tagállam titkosszolgálata is szerepet játszhatott a kampányban. Eszerint lehallgatott telefonbeszélgetések kerültek nyilvánosságra , amelyek Szijjártó Péter és Szergej Lavrov, illetve Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között zajlottak.

A felvételeket egy újságíró kapta meg külföldi hírszerzési forrásból, majd a kampány kritikus szakaszában hozta nyilvánosságra.

A szerző szerint ez példátlan lépés lehet egy szövetséges ország demokratikus folyamataiba való beavatkozásként.

Digitális befolyásolás Brüsszelből

A cikk kiemeli az Európai Unió digitális szabályozásának szerepét is. A szerző szerint a „dezinformáció elleni fellépés” jegyében olyan mechanizmusokat alkalmaztak, amelyek a közösségi médiában egyes politikai szereplők elérését korlátozták.

A beszámoló szerint több kormánypárti szereplő – köztük Orbán Viktor és Szijjártó Péter – bejegyzéseinek láthatósága csökkent, miközben Magyar Péter online jelenléte kiugró mértékben erősödött.

Külön esetként említi Toroczkai László helyzetét is, aki a kampány hajrájában nem tudta használni a közösségi oldalát.

Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Jonathan Raa)

Figyelmeztetés Európa számára

Jerzy Kwasniewski szerint a magyarországi események túlmutatnak egyetlen országon: egy új típusú, intézményesített befolyásgyakorlás körvonalazódik, amely az információáramlás szabályozásán keresztül hat a választások kimenetelére. A szerző úgy véli, ha ez a gyakorlat elterjed, az egész európai demokratikus rendszer működésére hatással lehet, és a jövőben más országok választásain is hasonló jelenségek jelenhetnek meg.

Magyarország volt a próbatétel. Lengyelország lehet a következő. Európa többi részének gondosan figyelnie kell az eseményeket

– összegezte a lengyel szakember.

Borítókép: Orbán Viktor a választás estéjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
