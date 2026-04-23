Pedofil vádak zúdulnak az edzőre: egykori példaképből lett gyanúsított

Egykor példaképként tekintettek rá, ma már több tucat szexuális bűncselekménnyel vádolják az alabamai edzőt. A 35 éves nőt kevesebb mint egy hónappal lemondása után tartóztatták le.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 11:19
Tanterem illusztráció (Fotó: AFP)
A nőt kedden vették őrizetbe. A vádemelés kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy panasz érkezett ellene, és lemondott a Cold Springs középiskolában betöltött állásáról.

A vádak között szerepel, hogy a nő obszcén tartalmat juttatott el egy diáknak, valamint egy 19 év alatti tanulóval létesített szexuális kapcsolatot, illetve szexuális cselekményt vagy deviáns szexuális kapcsolatot folytatott egy diákkal 

– számolt be róla a Fox News.

„A 32 vádpontból álló vádirat önmagáért beszél” – fogalmazott a Cullman megyei ügyész.

Egyelőre nem ismert, hogy a diák hány éves volt az állítólagos visszaélések idején.

Adams egy szezonon át vezette az iskola lány kosárlabdacsapatát. Férje, Drew – aki a lemondása után válókeresetet nyújtott be – a fiúcsapat edzője. Egyetlen szezonja alatt a csapat 23 győzelmet és 11 vereséget ért el, megnyerte a körzeti bajnokságot.

Korábban a Cullman megyei iskolák felügyelője, Shane Barnette a fiatalok számára „kiváló példaképként” méltatta az edzőt. „Ez az első hivatalos panasz, amelyet ezzel az alkalmazottal kapcsolatban kaptam” – írta közleményében.

„Amint felmerült a probléma, azonnal vizsgálat indult, az érintett pedig ezt követően lemondott.”

2017-ben Adams egy másik, ugyanebben az iskolai körzetben működő intézményt, a Holly Pond középiskolát is elhagyta, mindössze egy szezon után. Távozásának okát akkor nem hozták nyilvánosságra.

A nőt 225 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték, ugyanakkor elektronikus nyomkövető viselésére kötelezték – számolt be a helyi média.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
