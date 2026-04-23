Pedofil vádak zúdulnak az edzőre: egykori példaképből lett gyanúsított

A nőt kedden vették őrizetbe. A vádemelés kevesebb mint egy hónappal azután történt, hogy panasz érkezett ellene, és lemondott a Cold Springs középiskolában betöltött állásáról.
A vádak között szerepel, hogy a nő obszcén tartalmat juttatott el egy diáknak, valamint egy 19 év alatti tanulóval létesített szexuális kapcsolatot, illetve szexuális cselekményt vagy deviáns szexuális kapcsolatot folytatott egy diákkal
– számolt be róla a Fox News.
„A 32 vádpontból álló vádirat önmagáért beszél” – fogalmazott a Cullman megyei ügyész.
Egyelőre nem ismert, hogy a diák hány éves volt az állítólagos visszaélések idején.
