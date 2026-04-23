Pedofil vádak zúdulnak az edzőre: egykori példaképből lett gyanúsított

Adams egy szezonon át vezette az iskola lány kosárlabdacsapatát. Férje, Drew – aki a lemondása után válókeresetet nyújtott be – a fiúcsapat edzője. Egyetlen szezonja alatt a csapat 23 győzelmet és 11 vereséget ért el, megnyerte a körzeti bajnokságot.

Korábban a Cullman megyei iskolák felügyelője, Shane Barnette a fiatalok számára „kiváló példaképként” méltatta az edzőt. „Ez az első hivatalos panasz, amelyet ezzel az alkalmazottal kapcsolatban kaptam” – írta közleményében.

„Amint felmerült a probléma, azonnal vizsgálat indult, az érintett pedig ezt követően lemondott.”

2017-ben Adams egy másik, ugyanebben az iskolai körzetben működő intézményt, a Holly Pond középiskolát is elhagyta, mindössze egy szezon után. Távozásának okát akkor nem hozták nyilvánosságra.