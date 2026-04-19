UkrajnaIránEurópaKözel-Kelet

Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost, Ukrajna ismét sötétségbe borult

A közel-keleti helyzet nemrég még rendeződni látszott, azonban ez csak egy napig tartott. Irán nem sokkal a Hormuzi-szoros megnyitásának bejelentése után már ismét le is zárta azt. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Európa saját politikájának az árát fizeti meg a válság okán. A Pentagon szerint Ukrajna eddigi finanszírozási formája nem tartható fenn tovább. Jordan Bardella szerint Ukrajna nem fogja visszafizetni a hitelt. Londonban zsinagógát próbáltak meg felgyújtani. Oroszország ismét az ukrán energetikai infrastruktúrát támadta. Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 1:30
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Irán nem sokkal a Hormuzi-szoros megnyitása után ismét lezárta azt
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádját.

Amint arról beszámoltunk, Irán korábban figyelmeztetett, hogy ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja. Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke úgy fogalmazott:

Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában.

 

Európa saját politikájának az árát fizeti meg

Az európai országok a saját elhibázott politikájuk árát fizetik meg – reagált az orosz külügyminisztérium szóvivője Ursula von der Leyen kijelentéseire. Marija Zaharova szerint az Európai Bizottság elnöke elárulta Európa érdekeit, és most ennek látja kárát a kontinens a magas energiaárak formájában.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a bürokrácia és az ostobaság árát fizetik meg az emberek. Marija Zaharova szerint Európa vezetői elárulták a kontinens érdekeit, most pedig megpróbálják ezt másra kenni. 

A diplomata idézte Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság (EB) elnökét, aki kijelentette, hogy az Európai Unió (EU) „rendkívül magas árat fizet a külföldi energiától való függőségéért”.

„Nem. Az EU rendkívül magas árat fizet a brüsszeli bürokrácia ostobaságáért és az európai érdekek elárulásáért” – hangsúlyozta Zaharova.

 

A Pentagon szerint Ukrajna támogatása ebben a formában nem biztosítható

Ukrajna további támogatása nem függhet az Egyesült Államoktól. Erről nemrég Elbridge Colby, a Pentagon államtitkára beszélt, aki szerint Európának szükségszerűen át kell vennie Ukrajna finanszírozását.

A Pentagon álláspontja szerint Európának át kell vennie a védelmi kötelezettségeket és a fegyverszállítást, miután az Egyesült Államoknak a saját prioritásaira kell koncentrálnia.

Az ukrán védelmi kapcsolattartó csoport berlini ülésén elhangzott és csütörtök este az X-en közzétett nyilatkozatában Elbridge Colby hangsúlyozta, hogy Washington támogatása nagymértékben az „amerikai készletek véges lemerítésére” támaszkodott, és ez a megközelítés – jelzése szerint – már nem fenntartható.

 

Jordan Bardella szerint Ukrajna nem fogja visszafizetni a hitelt

A francia Nemzeti Tömörülés elnöke továbbra is kitart álláspontja mellett. Jordan Bardella továbbra sem támogatja az Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönt, miután biztos benne, hogy azt nem fogják visszafizetni.

A Nemzeti Tömörülés elnöke továbbra sem támogatja, hogy Franciaország finanszírozza Ukrajna háborúját. Jordan Bardella szerint visszatetsző jelen körülmények között a segély biztosítása, amit ráadásul biztosan nem fog Ukrajna visszafizetni. 

„Azt mondjuk a küszködő franciáknak, hogy nincs több pénz támogatásokra vagy a közszolgáltatásokra, de találunk 18 milliárd eurót Ukrajnának” – foglalta össze a visszatetsző helyzetet Bardella. 

 

Antiszemita támadás Londonban: zsinagógát próbáltak felgyújtani

Két ismeretlen támadó próbált felgyújtani egy zsinagógát Észak-Londonban, de az épületre hajított palackok nem gyulladtak meg. A rendőrség antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet, és nagy erőkkel keresi az elkövetőket.

Két símaszkos támadó megpróbált felgyújtani egy észak-londoni zsinagógát. A Finchley városrészben található épületre két, feltehetően benzint tartalmazó palackot és egy téglát dobtak, ám egyik sem gyulladt meg, így sem sérülés, sem anyagi kár nem történt.

A hatóságok az incidenst antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezelik, és jelenleg is keresik a támadókat. A rendőrség szerint a két gyanúsított sötét ruhát viselt, és az éjszaka folyamán közelítette meg az épületet.

Luke Williams nyomozó főfelügyelő hangsúlyozta: „Tudatában vagyunk annak a jelentős aggodalomnak, amelyet ez az incidens okoz a közösségben.”

 

Rettenetes éjszaka Csernyihivben: több százezren maradtak áram nélkül

Pillanatok alatt borult sötétségbe Csernyihiv megye jelentős része: egyetlen csapás nyomán mintegy 380 ezer ember maradt áram nélkül, amikor megrongálódott egy kulcsfontosságú energialétesítmény.

A támadást megelőzően az Ukrán Fegyveres Erők légiereje már jelezte, hogy egy orosz dróncsoport a régió északi részéről dél felé tart, így a fenyegetés már korábban is érzékelhető volt. 

A csapás után több településen is megszűnt az áramszolgáltatás: Csernyihivben, Prilukijban, Nyizsinben és Szlavuticsban, valamint a Csernyihiv, Nyizsin és Priluki járások számos felhasználója maradt ellátás nélkül. Az energetikai szakemberek azonnal megkezdték a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, hogy biztosítsák az alapvető szolgáltatást.

 

Borítókép: Kormánypárti tüntetők vonulnak Iránban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
