Irán nem sokkal a Hormuzi-szoros megnyitása után ismét lezárta azt

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádját.

Amint arról beszámoltunk, Irán korábban figyelmeztetett, hogy ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja. Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke úgy fogalmazott:

Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában.

Európa saját politikájának az árát fizeti meg

Az európai országok a saját elhibázott politikájuk árát fizetik meg – reagált az orosz külügyminisztérium szóvivője Ursula von der Leyen kijelentéseire. Marija Zaharova szerint az Európai Bizottság elnöke elárulta Európa érdekeit, és most ennek látja kárát a kontinens a magas energiaárak formájában.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a bürokrácia és az ostobaság árát fizetik meg az emberek. Marija Zaharova szerint Európa vezetői elárulták a kontinens érdekeit, most pedig megpróbálják ezt másra kenni.

A diplomata idézte Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság (EB) elnökét, aki kijelentette, hogy az Európai Unió (EU) „rendkívül magas árat fizet a külföldi energiától való függőségéért”.