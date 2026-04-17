UkrajnaAndrij Szibihaválasztás

Így reagált a magyar választás eredményére az ukrán külügyminiszter

Előkerült egy videó, amin Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter elmondta, hogy Ukrajna számára kedvező fejlemény volt Orbán Viktor veresége.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 22:37
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Egy, az Antalya Diplomacy Forum keretében készült videó szerint Ukrajna kedvező fejleményként értékelte Orbán Viktor választási vereségét. 

A felvételen arra, hogy „sokan azt mondják, ez jó hír Ukrajna számára”, Andrij Szibiha úgy reagált: 

Igen, ez olyan volt számunkra, mint egy húsvéti ajándék.

A videót Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője tette közzé közösségi oldalán, a bejegyzéshez azt írta: „sokatmondó”.

A 2026-os magyar parlamenti választások szabadon és demokratikusan zajlottak le, a választók akaratát tükrözték, ugyanakkor a kampányidőszakot jelentős külső nyomás és befolyásolási kísérletek kísérték – erre jutott a nemzetközi megfigyelőket tömörítő Szabad és Tisztességes Választásokért Koalíció (LCFFE) jelentése, amelyben az Ordo Iuris Intézet is részt vett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekolvas

Tökéletes összefoglaló

Bayer Zsolt avatarja

Akinek van tíz perce és elegendő szürkeállománya, olvassa el figyelmesen az alábbi cikket!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
