Egy, az Antalya Diplomacy Forum keretében készült videó szerint Ukrajna kedvező fejleményként értékelte Orbán Viktor választási vereségét.
Így reagált a magyar választás eredményére az ukrán külügyminiszter
Előkerült egy videó, amin Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter elmondta, hogy Ukrajna számára kedvező fejlemény volt Orbán Viktor veresége.
A felvételen arra, hogy „sokan azt mondják, ez jó hír Ukrajna számára”, Andrij Szibiha úgy reagált:
Igen, ez olyan volt számunkra, mint egy húsvéti ajándék.
A videót Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője tette közzé közösségi oldalán, a bejegyzéshez azt írta: „sokatmondó”.
A 2026-os magyar parlamenti választások szabadon és demokratikusan zajlottak le, a választók akaratát tükrözték, ugyanakkor a kampányidőszakot jelentős külső nyomás és befolyásolási kísérletek kísérték – erre jutott a nemzetközi megfigyelőket tömörítő Szabad és Tisztességes Választásokért Koalíció (LCFFE) jelentése, amelyben az Ordo Iuris Intézet is részt vett.
Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)
