Forrnak az indulatok: Merz lemondását követelik a németek az elszálló üzemanyagárak miatt

Németországban tiltakozások kezdődtek a magas üzemanyagárak ellen. A tüntetők az ország minden területéről érkezve konvojban indultak Berlinbe, Friedrich Merz irodája elé. A kialakult válság pedig már politikai feszültségeket is okozott, miután a német kormánykoalíció pártjainak különböző elképzelései vannak a válság kezelését illetően – írja a Bild.

Merz lemondását követelték a tüntetők az üzemanyagárak emelkedése miatt

Több száz autós tüntető döntött úgy Németországban, hogy a kancellár irodája előtt tiltakozik az üzemanyagárak folyamatos emelkedése ellen. A jelentések szerint a konvoj több mint nyolc kilométer hosszú volt, a képek tanúsága szerint pedig német zászlókat lengetve szelték át az országot.

🇩🇪 Hundreds of people drove in convoy to Berlin overnight, rolling up to the Chancellor’s Office over soaring fuel prices.



The convoy stretched more than 8km, with drivers coming from across Germany.



Crowds gathered outside chanting “Merz must go,” waving German flags.



A tüntetőkről később már a kancellár irodája előtt készültek felvétel, amelyen azt skandálják: Merznek mennie kell.

Az elégedetlenség érthető, hiszen a közel-keleti helyzet eszkalálódása óta Európa nem tudott érdemben megoldást találni az utánpótlás kérdésére. Mint ismeretes, az Irán által lezárt Hormuzi-szoros kiemelkedően fontos szerepet játszik az olaj- és a földgáz-kereskedelem szempontjából. A kialakult válság az egész világot érinti, azonban Európa kifejezetten sebezhető, miután az orosz–ukrán háború kitörésekor Brüsszel ideológiai okokból száműzte az olcsó orosz energiahordozókat.