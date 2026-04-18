Forrnak az indulatok: Merz lemondását követelik a németek az elszálló üzemanyagárak miatt

Tüntetők egy csoportja konvojba rendeződve vonult Berlinbe a kancellár irodájához, hogy így tiltakozzanak a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak ellen. A tiltakozók Friedrich Merz lemondását követelték. A németországi politikai válságot nemcsak a tüntetések jelzik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 16:08
Fotó: KAY NIETFELD Forrás: DPA
Németországban tiltakozások kezdődtek a magas üzemanyagárak ellen. A tüntetők az ország minden területéről érkezve konvojban indultak Berlinbe, Friedrich Merz irodája elé. A kialakult válság pedig már politikai feszültségeket is okozott, miután a német kormánykoalíció pártjainak különböző elképzelései vannak a válság kezelését illetően – írja a Bild

Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Több száz autós tüntető döntött úgy Németországban, hogy a kancellár irodája előtt tiltakozik az üzemanyagárak folyamatos emelkedése ellen. A jelentések szerint a konvoj több mint nyolc kilométer hosszú volt, a képek tanúsága szerint pedig német zászlókat lengetve szelték át az országot. 

A tüntetőkről később már a kancellár irodája előtt készültek felvétel, amelyen azt skandálják: Merznek mennie kell. 

Az elégedetlenség érthető, hiszen a közel-keleti helyzet eszkalálódása óta Európa nem tudott érdemben megoldást találni az utánpótlás kérdésére. Mint ismeretes, az Irán által lezárt Hormuzi-szoros kiemelkedően fontos szerepet játszik az olaj- és a földgáz-kereskedelem szempontjából. A kialakult válság az egész világot érinti, azonban Európa kifejezetten sebezhető, miután az orosz–ukrán háború kitörésekor Brüsszel ideológiai okokból száműzte az olcsó orosz energiahordozókat. 

 

Azóta már több európai országban is láthatóak a válság jelei. Franciaországban például a becslések szerint a kutak tíz százalékánál teljes hiány alakult ki.

Merz koalíciója veszélybe került 

Az üzemanyagárak emelkedése Európában egyre komolyabb kihívások elé állítja a kormányokat, ez pedig nincs másképp Németországban sem, ahol a kormánykoalíción belül látszik kialakulni egy törés a válság kezelését illetően. 

 

Katherina Reiche (CDU) gazdasági miniszter kemény szavakkal bírálta a párt kisebbik koalíciós partnerét, a szociáldemokratákat (SPD). Április 10-én Reiche sajtótájékoztatót tartott, amelyen nyíltan bírálta Lars Klingbeilt, az SPD szövetségi pénzügyminiszterét és társait – miután belső megbeszéléseket folytattak arról, hogyan lehetne tehermentesíteni a németeket az emelkedő üzemanyagárak idején.

 

Korábban Klingbeil, az SPD vezetője nyilvánosan javasolta a benzin és a dízel árának korlátozását, valamint „többletnyereség-adó” kivetését az olajtársaságokra.

Reiche azt mondta: „Az elmúlt hetekben a koalíciós partner költséges, hatástalan és alkotmányosan megkérdőjelezhető javaslatokkal hívta fel magára a figyelmet. Ez zavart okoz, és nem segíti a fogyasztókat. 

„Azokat az intézkedéseket támogatom, amelyek gazdaságilag észszerűek, célzottak és – végső soron – kímélik a költségvetést” – fogalmazott a politikus.

Friedrich Merz német kancellár a kijelentések után önmérsékletre szólította fel miniszterét, és állítólag azt mondta párttársainak, hogy „elhatárolódik a nyilvános ütésváltástól”. A CDU politikusai közül azonban többen kiálltak Reiche mellett, miután véleményük szerint a kisebbik párt túl sok szerepet kap a kormányzásban. 

A koalíciós kormányzás kezdete óta egyébként Merz mindent megtesz a konfrontáció elkerülése érdekében, mivel a CDU többször is megfogadta, hogy nem működik együtt a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párttal, így viszont a szociáldemokraták az egyetlen esély a hatalmon maradásra. A koalíció azonban jelentősen gyengülhet a válság súlya alatt. 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
