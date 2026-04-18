Forrnak az indulatok: Merz lemondását követelik a németek az elszálló üzemanyagárak miatt

Németországban tiltakozások kezdődtek a magas üzemanyagárak ellen. A tüntetők az ország minden területéről érkezve konvojban indultak Berlinbe, Friedrich Merz irodája elé. A kialakult válság pedig már politikai feszültségeket is okozott, miután a német kormánykoalíció pártjainak különböző elképzelései vannak a válság kezelését illetően – írja a Bild.
Több száz autós tüntető döntött úgy Németországban, hogy a kancellár irodája előtt tiltakozik az üzemanyagárak folyamatos emelkedése ellen. A jelentések szerint a konvoj több mint nyolc kilométer hosszú volt, a képek tanúsága szerint pedig német zászlókat lengetve szelték át az országot.
A tüntetőkről később már a kancellár irodája előtt készültek felvétel, amelyen azt skandálják: Merznek mennie kell.
Az elégedetlenség érthető, hiszen a közel-keleti helyzet eszkalálódása óta Európa nem tudott érdemben megoldást találni az utánpótlás kérdésére. Mint ismeretes, az Irán által lezárt Hormuzi-szoros kiemelkedően fontos szerepet játszik az olaj- és a földgáz-kereskedelem szempontjából. A kialakult válság az egész világot érinti, azonban Európa kifejezetten sebezhető, miután az orosz–ukrán háború kitörésekor Brüsszel ideológiai okokból száműzte az olcsó orosz energiahordozókat.
