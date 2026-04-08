Az orosz hadsereg stratégiai létesítményeket vett célba, a támadás a civileket sem kímélte

Az orosz hadsereg 176 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem az eszközök több mint 80 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források közleményei alapján ukrán hírügynökségek.

Az orosz hadsereg támadása következtében lakóházak rongálódtak meg. Fotó: AFP

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 146 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 12 helyszínen 24 drón célba talált, egy esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Dnyipropetrovszk megyében egy gyermek életét vesztette, öt civil pedig megsebesült az ellenség éjszakai támadásai következtében

– tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Interfax–Ukrajina hírügynökség. A megyevezető jelentése szerint