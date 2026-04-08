Az orosz hadsereg stratégiai létesítményeket vett célba, a támadás a civileket sem kímélte

Ukrajna több régióját érte dróntámadás. A légvédelem ugyan a támadó eszközök többségét megsemmisítette, de több helyszínen így is célba találtak a drónok. Az orosz hadsereg támadása következtében lakóházak rongálódtak meg, egy gyermek és egy férfi életét vesztette, többen pedig megsérültek.

Forrás: MTI2026. 04. 08. 21:12
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz hadsereg 176 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem az eszközök több mint 80 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és helyhatósági források közleményei alapján ukrán hírügynökségek.

Fotó: AFP

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 146 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 12 helyszínen 24 drón célba talált, egy esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásakor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Dnyipropetrovszk megyében egy gyermek életét vesztette, öt civil pedig megsebesült az ellenség éjszakai támadásai következtében

– tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Interfax–Ukrajina hírügynökség. A megyevezető jelentése szerint 

az orosz hadsereg több mint tíz alkalommal mért csapást négy járás településeire: családi házak semmisültek meg, illetve rongálódtak, közigazgatási épületekben, elektromos távvezetékekben keletkeztek károk Pokrovszk, Nyikopol és Pavlohrad körzetében.

 

Egy 42 éves férfi életét vesztette Szumi megye Romenszkiji kistérségében, ahol lakóházba csapódott egy orosz drón

– jelentette Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzése nyomán az Interfax–Ukrajina hírügynökség. A megyei katonai közigazgatás vezetőjének tájékoztatása szerint az elhunyt hozzátartozói megsebesültek, a szükséges segítséget biztosítják számukra.

Az orosz hadsereg szerdára virradóra drónokkal támadta Odessza megyét

A Duna mentén fekvő Izmailban megrongálódtak egy vállalat kikötői infrastruktúrájának létesítményei – közölte az Ukrajnai Közösség- és Területfejlesztési Minisztérium sajtószolgálata. 

A hatóság adatai szerint a raktárépületeket ért találatok következtében felcsaptak a lángok, de a tüzeket gyorsan megfékezték a katasztrófavédők. 

Az előzetes információk szerint a támadásnak nincsenek halottai és sebesültjei.

Zelenszkij folytatja a háborút

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekbihari zoltán

Bihari Zoltán Tisza-jelölt

Bayer Zsolt avatarja

Egy aljas, mocsok gazember vagy, Bihari Zoltán. Egy Lenin-fiú.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
