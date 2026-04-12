Szekszárdtól sincs messze a háború borzalma

A fegyverkezés üteme látványosan felgyorsult, és egyre több országban kerül előtérbe a sorkatonaság kérdése.

Ami korábban inkább elméleti lehetőség volt, mára konkrét politikai döntések formáját ölti. Horvátország már lépett ebbe az irányba, és több állam is hasonló intézkedéseket mérlegel, amelyek hosszabb távon alapjaiban változtathatják meg Európa társadalmi és biztonsági rendszerét. Kiemelten látványos változások zajlanak Németországban. Az új szabályozás értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak be kell jelenteniük, ha három hónapnál hosszabb időre külföldre utaznak, és ehhez engedélyt kell kérniük a hadseregtől. Bár a hatóságok szerint ez egy egyszerű adminisztratív lépés, sokakban felmerül a kérdés: vajon nem a személyes szabadságjogok fokozatos szűkülésének első jele-e?

Sorkatonaság-ellenes a fiatal generáció

A német fiatalok jelentős része kritikus az intézkedésekkel szemben. A törvény elfogadása után több városban is tüntetések indultak, ahol ezrek adtak hangot aggodalmaiknak a sorkatonaság esetleges visszatérése miatt. Sokan attól tartanak, hogy az önkéntesség hangsúlyozása ellenére a jövőben akár kötelező szolgálatot is bevezethetnek.

A szabályozás részeként a 2008 után születettek kérdőívet kapnak, amelyben nyilatkozniuk kell arról, vállalnának-e önkéntes katonai szolgálatot. A döntéshozók szerint a cél továbbra is az önkéntes alapú haderő megerősítése, ugyanakkor nem zárják ki a kötelező sorkatonaság visszaállítását sem.

Sok fiatal úgy érzi, mindez hosszabb távon korlátozhatja az egyéni lehetőségeket és a szabadságot. Egyes vélemények szerint már most kirajzolódik egy új korszak, amelyben az állam szerepe erőteljesebbé válik az állampolgárok életében.