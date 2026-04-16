Trump: Irán hajlandó lemondani az atomfegyverről

Irán meg akar állapodni, és nagyon szépen halad az egyeztetés velük

– hangoztatta az elnök hozzátéve, hogy a másik fél ma már „olyan dolgokat is hajlandó megtenni, amit két hónapja még nem”, valamint megjegyezte, hogy „nagyon gyorsan” megtörténhet a további előrelépés. Az elnök szerint akár a hétvégén lehet újabb személyes tárgyalási forduló, és kilátásba helyezte, hogy akár a pakisztáni fővárosba is ellátogat, amennyiben egy békemegállapodást Iszlámábádban írnának alá.

Donald Trump kifejtette, hogy Irán megváltozott hozzáállását az ország mostanra „sokkal ésszerűbb” vezetésének, valamint a tengeri blokád és az iráni katonai erők kiiktatása együttes hatásának tulajdonítja.

Az elnök a katolikus egyházfővel kirobbant vitával kapcsolatban úgy fogalmazott, „jogom van egyet nem érteni a pápával”, valamint fontosnak nevezte, hogy XIV. Leó „megértse”, Irán nem juthat nukleáris fegyver birtokába.