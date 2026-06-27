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Libanon és Izrael a béke felé tett egy lépést

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Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keretmegállapodást írt alá a két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban. Miután az USA–Irán egyetértési megállapodás a múlt héten majdnem kisiklatta a tárgyalásokat, Izrael beleegyezett, hogy kivonul a dél-libanoni ütközőzónán túli két területről – írja a The Times of Israel lap. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a béke felé vezető út „kezdetének” nevezte.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 7:52
Romok Libanonban Fotó: FADEL ITANI Forrás: AFP
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Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „Libanon polgárainak most már évtizedek óta hatalmas szenvedést kell kiállniuk az ország ügyeibe való külső beavatkozás eredményeként, amikor egyes államok megpróbálták támadási indítóállásként felhasználni országukat”. Az amerikai miniszter hozzátette, hogy 

Izrael polgárainak joga van békében és biztonságban élniük, különösen az Izrael északi részén élőknek, akik újra és újra terrortámadások célpontjai, amelyeket Libanon területéről indítanak, de nem Libanon polgárai és nem a libanoni kormány, hanem egy külső szereplő.

Jechiel Leiter, Izrael amerikai nagykövete kijelentette, hogy Izrael fenntartja a dél-libanoni ütközőzónáját, amíg a libanoni fegyveres erők be nem bizonyítják, hogy képesek felszámolni a Hezbollah-t és átvenni a biztonságért való felelősséget. Leiter hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem egy rögzített menetrenden, hanem a libanoni hadsereg Hezbollah lefegyverzésében elért mérhető előrehaladásán alapul majd.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

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