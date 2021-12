Akiket a média öltöztetett fel

Ne tagadjuk, celebek vesznek körül bennünket, betolakodnak életünkbe, mindennapjainkba, akár akarjuk, akár nem. Celebvilágban élünk, nehéz nem tudomást venni róluk. Bulvárosan fogalmazva a csapból is ők folynak. Azt sem tagadhatjuk, hogy sokan vevők rájuk.

Dalia László Celebvilág Magyarországon című, most megjelent könyvében rávilágít erre a furcsa, többnyire üres világra, beavat bennünket a „sztárcsinálás” kulisszatitkaiba, leleplezi őket, nem kímél semmit és senkit. Így talán izgalmasabb is a velük való találkozás, mint a sokszor felületes bulvármédiából. Igazi emberi sorsokat ismerhetünk meg benne. „A celebek olyan médiaszemélyek – olvassuk a könyvben –, akiket a tömegkommunikációs műsorszerkesztők konstruálnak a közönség szórakoztatására. Az igazi sztároktól eltérően szinte kizárólag a magánéletük kiteregetésével tudják magukat a képernyőn tartani. Szavatosságuk addig tart, amíg képesek a figyelmet fenntartani. Ahogy Siklaki István szociálpszichológus megfogalmazta, ők lapos emberek, hétköznapiak, csak a média rájuk pakolta a megfelelő imázst, felöltöztette, ahogy bármikor le is vetkőztetheti vagy el is felejtheti őket. A celebek kiszolgáltatottsága teszi, hogy szinte bármire hajlandóak, hiszen ha a média nem találja elég érdekesnek, akkor már dobja is őket.”

Ennek a különös, csillogó-villogó világnak éppen ez a lényege: aki belekeveredik a celebvilágba, számolhat azzal, hogy egyszer lehull a magasból és összetörik – lelkileg, emberileg. Erre számos, tehetségkutatót megjárt, pillanatnyi „sztár” a példa.

„Nem olyan egyszerű a helyzet – olvassuk tovább az eszmefuttatást –, hogy itt vannak a sztárok és ott a celebek. Van ugyanis átfedés, sőt aki igazán híres akar lenni, és nemcsak a kulturális vagy sportrovatban akar megjelenni, annak »le kell mennie celebbe«” – ahogy Siklaki mondja. „Jó példa erre Stohl András, aki bár színészként ismert volt, de akkor ismerte meg igazán az ország, amikor kereskedelmi televízióban műsorvezető lett. És ugyanez történt Alföldi Róberttel is.” S ezután csaknem 300 oldalon keresztül sorra jönnek az ismert nevek és magamutogató „tetteik”, felemelkedésük és bukásuk története.

A szerző alapos gyűjtőmunkát végzett, nála nincs tabutéma, és valóban mindenkiről lerántja a leplet. Könnyed, de mégis elgondolkodtató könyvet írt olyan emberekről, akik sokszor nagy árat fizettek, fizetnek a nyilvánosságért, a népszerűség-hajhászásért. Azon is elgondolkodhatunk olvasásakor, vajon mit adtak, adnak – legtöbbször bizony – értéktelen celebjeink azoknak a tévénézőknek, bulvárfogyasztóknak, akik nem tudnak meglenni nélkülük, és mindig várják róluk az újabb és újabb híreket.

Dalia László: Celebvilág Magyarországon. Kocsis Kiadó, Budapest, 2021.

Borítókép: Borbás Marcsi a legkedveltebb és leghitelesebb gasztroceleb (Fotó: Forbes archív / Orbital Strangers)