Boros Bánk Levente a miniszterelnök beszédéről: A háború és béke kérdése mindenki számára élet-halál kérdés + videó

Óriási tömeg előtt mondott beszédet Orbán Viktor minden idők legnagyobb Békemenetét követően, az október 23-i nemzeti ünnep napján. A beszéd után a Magyar Nemzet munkatársa Boros Bánk Leventét kérdezte.

A Nézőpont Intézet elemzője úgy fogalmazott: a miniszterelnök beszédének központi gondolata a béke szeretete és akarása volt. Orbán Viktor nem politikai kampányüzenetet fogalmazott meg, hanem erkölcsi és nemzeti hitvallást. Az 1956-os forradalom hőseinek emlékét felidézve párhuzamot vont a múlt és a jelen között, amikor a magyar szabadságvágy és önrendelkezés iránti elkötelezettség a mai idők béketörekvéseiben is visszaköszön.

A miniszterelnök beszéde ezzel világos határvonalat húzott: Magyarország a béke, míg Brüsszel a háború oldalán áll.

Az elemző szerint a háború és béke kérdése nem csupán külpolitikai vita, hanem a mindennapok sorsát is meghatározó ügy. – A háború és béke kérdése mindenki számára élet-halál kérdés – fogalmazott Boros Bánk Levente. Mint mondta, a miniszterelnök üzenete nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi értelemben is meghatározó: a béke a magyar emberek biztonságát, jólétét és jövőjét jelenti.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint a miniszterelnök szavaiból világosan kirajzolódik a 2026-os választás tétje is. Az lesz a döntő kérdés – mondta –, hogy békét akaró vagy Brüsszel utasításait követő, háborúpárti kormány irányítja-e majd Magyarországot.

Orbán Viktor beszéde ezért nemcsak a jelenről szólt, hanem a közeljövő politikai irányáról is: a béke melletti elköteleződésről, amely a nemzeti függetlenség egyik alappillére.

Boros Bánk Levente a Békemenetről is beszélt, amely idén is hatalmas tömegeket mozgatott meg. Felidézte: az első Békemenet idején Magyarország határozott üzenetet küldött Európának és az IMF-nek, amikor a külső támadásokkal szemben meg kellett védeni az ország önrendelkezését. A mostani esemény szerinte ugyanezt a szellemiséget hordozta, bizonyítva, hogy

a kormánypárti tábor egységes, mozgósítható és készen áll arra, hogy megvédje a béke ügyét.

A politológus rámutatott: a nemzetközi sajtóban gyakran terjed az a téves állítás, miszerint Orbán Viktor elvesztette a társadalmi támogatottságát, ám a békemenet minden alkalommal látványosan cáfolja ezt.

– A Kossuth téren és a főváros utcáin hömpölygő tömeg egyértelmű üzenetet küldött: a magyarok többsége a béke mellett áll

– fogalmazott Boros Bánk Levente.

Orbán Viktor a békemeneten arra kérte híveit, hogy vigyék tovább az üzenetet: beszéljenek a bizonytalanokkal, a fiatalokkal, azokkal, akiket elbizonytalanított a brüsszeli propaganda. A miniszterelnök célja, hogy a béke gondolata ne csak politikai üzenet maradjon, hanem a mindennapokban is megerősödjön.

Boros Bánk Levente szerint a béke melletti kiállás nemcsak Magyarország, hanem egész Európa jövőjét is meghatározhatja. A békemenet és Orbán Viktor beszéde ismét bebizonyította, hogy a magyar kormány nem enged a háborúpárti nyomásnak, és továbbra is a béke oldalán áll – ahogy azt a magyar emberek döntő többsége is elvárja.