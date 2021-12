Kóbor Jánosról mesélt a Scorpions frontembere

A két zenekar először 1994-ben, az Omega népstadionbeli koncertjén állt együtt színpadra hetvenezer Omega-rajongó előtt.

Néhány dalt játszottunk el közösen, az egyik címe az volt, hogy Fekete pillangó

– mondta a zenész, akit akkor fogott meg a Gyöngyhajú lány című dal, melyhez angol nyelvű szöveget írt. Így lett a Gyöngyhajú lányból Fehér galamb (White Dove) a Scorpions átiratában, és a feldolgozás 1995-ben végre elhozta a világsikert az akkor már huszonöt éve íródott dalnak.

Nagyon nehéz lehet ez most az Omega rajongótáborának. Tudom, hogy Mihály Tamás és Benkő Laci is elhunyt tavaly. És most Meckyt is elveszítettük. Együttérzésemet küldöm Elefántnak és Ferencnek, a banda még élő tagjainak. Milyen legendás csapat volt az övék! Talán a legnagyobb zenekar, amely valaha Magyarországról jött

– fogalmazott a zenész.

A Scorpions jövőre ismét Budapesten ad koncertet. Klaus Meine egy különleges műsorral szeretne megemlékezni Kóbor Jánosról és arról a közös ötven évről, ami ilyen jó barátokká tette őket.

Borítókép: Klaus Meine énekes (Fotó: MTI/EPA/Manuel De Almeida)