Középkori forgatag Zsámbékon

Zsámbékon az épített környezet révén mindig a város lakóival él a középkor. Így nem véletlen, hogy ezen a napon íjászok, szörnyek, középkori lovagok és boszorkányok lepik el a várost. A városlakók és az idelátogatók is részt vehetnek a játékban, megélhetik ezt a középkori hangulatot. Az élményszerzésen van a hangsúly, így rengeteg interaktív programba kapcsolódhatnak be az érdeklődők.

Négy évvel ezelőtt helyi művészek és alkotók hívták életre a fesztivált a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület és a helyi önkormányzat támogatásával. A különleges programok betekintést engednek Zsámbék középkori múltjába, hagyományaiba, megidéznek rég elfeledett szokásokat, mesterségeket. Fejér Mátét, a Fékomadta Fesztivál művészeti vezetőjét kérdeztük a programokról. – Két részből tevődik össze a rendezvény. Az egyik az óriásbábos felvonulás, melyek Mészáros Gábor bábművész alkotásai és a boszorkányégetés – mondta a szervező. – A másik a hagyományőrző találkozó, amely a Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület szervezésében valósul meg. A programokat úgy alakítottuk ki, hogy a vendégek megélhessék az eseményeket. A gyerekek igényelték elsősorban, nekik van egy várfoglaló, ahol speciális kardokkal küzdenek egymással. Aztán bevontuk a felnőtteket is, az ő játékuk a Birkacinca, ami a zsámbéki buzkashi változata. Használjuk a néprajzi hagyományokat és a középkori tematikát, ebből született ez a látványos játék. Minden évben hasonlók a szegmensek, de mindig új tartalommal töltjük fel – avatott be Fejér Máté, akitől megtudtuk, hogy idén a romtemplomnál, a premontrei prépostsági templomnál lesz egy Úrangyala imádság a fegyveresekkel, és szépen lassan felzárkóznak egy archaikus vallási szertartássá, hogy legyen lelki töltete is a napnak.

A hagyományőrző programok minden évben másra fókuszálnak. Tavaly a lovas harcművészeten volt a hangsúly, idén pedig egy erődített település ostromát fogják bemutatni. Meg is építették hozzá a házakat, a hidat, a kaput, és a két csapat tüzes nyilakkal támadja meg ezt a falut. A hagyományőrző programoknak az is a célja a szervező szerint, hogy a történelemoktatásban és az identitás alakításban tudjon segíteni. De a koncertek sem maradnak el. Fellép a Hollóének, akik igazi vásári komédiások, a Csángállók, akik népzenei alapokon dolgoznak és fúvós zenét játszanak és a Kontáros együttes, akik középkori zenét adnak elő. Az is változás idén, hogy nem állítanak nagyszínpadot, hanem ebbe a miliőbe helyezik be a zenészeket, hogy ezzel is közelebb kerüljenek a vásári hangulathoz.

Arra a kérdésre, hogy miért tartja fontosnak ezt a rendezvényt, Fejér Máté nagyon határozottan válaszolt: – Az a világrend, amiben élünk, ez az elmosódó létezési forma, amibe belekényszerül az ember, egyre nehezebb. Mindig ugyanazt a munkát végezzük, mindegy, hogy nyár van vagy tél. A régi ember életében mindenre megvolt az alkalmas idő és ezáltal a stabilitás. Az éves rend, az évszakok változásához volt alakítva az életük. Minél inkább kiszakadunk a természetből, annál inkább lesz követhetetlen és instabil a létünk. Ezért is jó a néphagyományokhoz való visszatérés, hogy visszakapjuk azokat az indulási és befejező pontokat, amiket ezek adtak – mutatott rá a szervező.

Borítókép: Mozgalmas csatajelenet a tavalyi fesztiválról (Forrás: Fékomadta Fesztivál)