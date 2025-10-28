Rendkívüli

Budapest Jazz Clubjazzgyászhírpublicista

Elhunyt a magyar jazzélet legendája, Pallai Péter

A Budapest Jazz Club közölte a szomorú hírt. A BBC Magyar Adásának egykori munkatársa és az InfoRádió korábbi szerkesztőbizottsági tagja, Pallai Péter nyolcvanhét éves volt.

Német Dániel
2025. 10. 28. 14:53
Forrás: Budapest Jazz Club / Facebook
Pallai Péter korábban a BBC Magyar Osztályán való több évtizedes munkájáért Aranytoll Életmű-díjjal elismert publicista, a Harmónia Műhely Alapítvány, valamint a Harmónia Jazzműhely sorozat alapítója, nyolcvannyolcadik életévében elhunyt, áll a Budapest Jazz Club közleményében.

Pallai Péter
Pallai Péter a Heti Jazz című műsorban. Forrás: YouTube

Miként a Facebook-posztjukban írják,

Pallai Péter évtizedeken át fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a jazz műfaja a magyar zenei kultúrában is méltó rangjára emelkedjen. Nevéhez fűződik a hazai zenészek londoni fellépéseinek, valamint a brit élvonal magyarországi koncertjeinek rendszeres – ahogyan nevezte – »cserekereskedelmének« szervezése, valamint több mint tizenöt éven át a Harmónia Jazzműhely pénteki koncertsorozatában több száz koncert megvalósítása, nem utolsósorban pedig az A jazz évszázada című nagy formátumú könyv életre hívása.

A közleményben kitérnek arra is, hogy lelkes jazzrajongóként és mentorként generációknak segített pályájuk indulásában. Neki köszönhető többek közt a BJC-vel közös Jazz csillagvizsgáló sorozat, mely a legfiatalabb tehetségekre fókuszált. Pallai Péterrel a Budapest Jazz Club alapítói, Bóna László és Susszer Zoltán közel két évtizedes barátságot ápoltak, több sikeres közös pályázat, tehetségkutató verseny és számtalan emlékezetes koncert szegélyezte gyümölcsöző, a hazai jazzkultúra fellendítését célzó együttműködésüket.

A Budapest Jazz Club Pallai Pétert saját halottjának tekinti. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük. Nyugodjék békében!

– zárják a posztot.


 

