Világraszóló magyarok, világformáló találmányok

Több kifejező idézettel találkozunk a falakon, nagy tudósaink gondolatai kísérik a látogatókat.

Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki.

– mondta Szent-Györgyi Albert, és meg is értjük, amint rácsodálkozunk egy-egy találmányra. Egy élményalapú, interaktív kiállítás várja a nézőket, ahol mindenki felfedezheti, megismerheti és ki is próbálhatja azokat a magyar találmányokat, amelyek a tudomány jelenbe vezető kanyargós útján igazi mérföldkövek voltak. A kiállításon olyan tudományos és technikai vívmányokat mutatnak be, amelyek felfedezői, megalkotói a magyar néphez és kultúrához kötődő tudósok, szakemberek. Kíváncsi felfedezők, akik új földekre léptek, mérnökök, akik megépítették ötleteiket, tudósok, akik az univerzum rejtelmeibe férkőztek. Megmutatták a világnak, amit még csak ők láttak addig, vagy amiről csak ők álmodták még, hogy lehetséges, ahogy Szent-Györgyi Albert is mondta.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rendkívül nagy merítésből tudtunk válogatni a kiállításhoz, rengeteg izgalmas találmánynak, újításnak van jelentős magyar vonatkozása

– mondta Dankó Virág, a kiállítást megvalósító Millenáris ügyvezető igazgatója.

A kiállításon nagy hangsúlyt kaptak az interaktív elemek. Több mint harminc interakcióval, 150-nél több digitális és többórányi filmes, valamint vetített tartalommal segítik a szervezők az óriási információmennyiség befogadását.

Fotó: Bényei Adrienn

A tárlat 6+1 tartalmi egység köré szerveződik. Első a mobilitás, amelynek keretében egy autószalonban láthatók a magyar újítások. Négykerekű kuriózumokat és magyar klasszikus kétkerekű járműveket csodálhatnak meg a látogatók, és megismerhetik a világhírű magyar mérnököket, akik e találmányok mögött állnak. A következő tér az orvoslásé és az élettudományoké. Az Orvoslás csomópont laboratóriumában nagyszerű, elkötelezett orvosok világába érkezünk, életmentő találmányok, gyógyszeres dobozkák, kiemelkedő orvostechnikai fejlesztések közé. Magyar orvosok régmúlt évszázadaiba és a jelenkori gyógyítás szenzációs megoldásaiba pillanthatunk be. De sétálhatunk egy nagy méretű agyban is, ahol annak működése csodálható meg. Az Energia, ipar csomópont olyan magyar feltalálók lenyűgöző építményeit, mérnöki munkáját mutatja be, akik nagyban hozzájárultak saját koruk és a jövő nemzedékek kényelméhez. Robusztus építmények megalkotói, felfoghatatlan erők megzabolázói, a természet gigantikus erejének kiaknázói. Az Infokommunikáció csomópont stúdióiban világhírű magyar találmányok sokasága tekinthető meg.

Fotó: Bényei Adrienn

Végigkövethetjük ezeket a korszak- és társadalomformáló állomásokat a nyomtatás, a képrögzítés, a telekommunikáció és a modern informatika vívmányain keresztül. A látogatók kipróbálhatják magukat egy tévé- és egy rádióstúdióban. A mezőgazdaság területéhez egy stilizált búzamezőn át vezet az út, és kiderül, milyen magyar találmányok kötődnek például a modern, precíziós gazdálkodáshoz. Az egyik legizgalmasabb rész a tér tudománya, ami egy „játszótér” is. A matematika, a repüléstudomány és az űrkutatás kiemelkedő magyar hozzájárulásait mutatja meg. A csavaros feladványok, bűvös játékok, optikai érdekességek szórakoztató világa, ahol repülőgépek, űrhajók, holdautók a járművek, és zseniális magyar csillagászok, matematikusok, fizikusok, biológusok között ismerkedhetünk a „térrel”. Zsenik, másként gondolkodók, új világok felfedezői között barangolhatunk itt, és szórakoztatóan ismerkedhetünk meg új, más világaikkal, VR-szemüveg segítségével sétálhatunk például a Marson is.

Az Álmok álmodói 20, amely húsz évvel az első kiállítás után most egy teljesen új kiállításanyaggal nyílik meg, egy évig látogatható a Millenárison.

Borítókép: Részlet a kiállításból (Fotó: Bényei Adrienn)