Arisztokraták honfoglalása Erdélyben

A Kálnoky, a Bethlen, a Mikes, a Teleki, a Haller, az Apor, a Kemény, a Bánffy, a Csávossy és a Barcsay család 20–21. századi történetének, e formálódó folyamatnak csupán néhány rövid pillanatát merevíthette ki, ám a történetek önmagukért beszélnek.

A romániai rendszerváltást követő visszaszolgáltatások nyomán egyre több arisztokrata család leszármazottja jelenik meg Erdélyben, lakja be életvitelszerűen és felelősen az ősi birtokot. Ezzel párhuzamosan az erdélyi magyar társadalom szerves részévé válik. Ki több, ki kevesebb sikerrel, elszántsággal megy előre, büszkén viselve, ritkább esetben titkolva származását – hiszen végső soron ők is jövőt félő emberek –, időnként elhallgatva, kit, mennyire viseltek meg az elmúlt száz esztendő viszontagságai. Építenek, restaurálnak, bennünk is építve ezáltal a korábban talán nem is létező, vagy egészen romossá pusztított önazonosság-tudatot. Erdély újranemesítése, az erdélyi arisztokrácia leszármazottainak honfoglalási „csatája” élő, szinte naponta változó folyamat. Rájuk irányuló figyelmünk révén akár fennmaradásuk „haszonélvezői” is lehetünk, ha megismerjük a múltjukat, megéljük a jelenüket, részt veszünk a jövőjükben.

