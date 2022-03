Békéscsabán mutatják be Szabó Magda egyik legismertebb regényét

Az ajtó 1987-ben jelent meg először, és csak hazánkban több mint tizenöt kiadást élt meg. A könyv címe – mint megannyi Szabó Magda-regényé – jelképes. A hősnő, Szeredás Emerenc életében ugyan jelentős szerepet játszik egy soha fel nem táruló ajtó, ám az író az érzelmeink birodalmát elzáró kaput helyezi a mű középpontjába, melynek megnyitása boldogság vagy halált hozó kockázat lehet.

A darabot nemcsak rendezi, de színpadra is alkalmazta Kiss József, aki aktuálisnak tartja a történetet. – Vannak valóságos ajtók, amiket az ember kinyit, benéz, mert kíváncsisággal tölti el, hogy megtudja, mi van belül. Az életünk is abból áll, hogy folyton új ajtókat nyitunk ki magunk előtt. Ha két ember megismerkedik, megszereti egymást, az is olyan, mint egy ajtó, hiszen a másik ember lelkét nyitjuk meg. S amikor belépünk, nagy felelősség zúdul ránk, hogy a ránk bízott titkokat hogyan kezeljük. Az előadás kapcsán még az is felmerülhet, hogy tényleges ajtót nem nyitunk – fogalmazott Kiss József.

A történet főszereplőjét, Emerencet Kovács Edit Jászai Mari-díjas színművész, magát az írónőt pedig Tarsoly Krisztina alakítja. Az előadás többi szerepében Bartus Gyulát, Fehér Tímeát, Komáromi Anettet, Veselényi Orsolyát, Tomanek Gábort, Szász Boriszt, Szőke Pált, Beszterczey Attilát, Balázsi Róbertet és Gulácsi Rékát láthatják.

Borítókép: Tarsoly Krisztina (Magda) és Kovács Edit (Emerenc) Az ajtó című színműben (Fotó: Békéscsabai Jókai Színház)