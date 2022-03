Folytatódhat az amatőr együttesek munkája

2020 első félévében, a járvány kezdetével csaknem egy időben kapott a KÓTA megbízást az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságától, hogy az ifjúsági kórusok és a zenei nevelés támogatásának céljából hozzon létre sokszínű, értékvédő programot. Az eredeti tervekhez képest többször is kreatívan az aktuális helyzethez igazított program azóta is iránymutató, reményt, célt adó szerepet tölt be az amatőr együttesek életében, melyeknek munkája lassanként szerte az országban újrakezdődhet.

Ennek egyik jele, hogy 2019 óta először ismét jelenléti formában rendezhetik meg az immár XVIII. Magyar Karvezető Konferenciát 2022. március 20-án. Idei címük: Nyitány a barokkra – Gyakorlatban használható fortélyok a legnagyobb formaalkotó korszakból.

A téma legjobb ismerői tartanak hasznos tanácsokban gazdag előadásokat, melyeket a részt vevő karnagyok, énektanárok a mindennapokban is azonnal használhatnak munkájuk során. A nap bevezetőjét Kamp Salamon egyetemi tanár, az egyik legelismertebb Bach-szakértő tartja majd az interpretáció kérdéseiről, ezután Papp Ágnest hallhatják az érdeklődők a kevésbé közismert magyar barokk világáról, majd Kállay Gábor tart blockflöte-játékkal illusztrált összefoglalást a díszítéstechnikákról. Az ebédszünet után Klembala Gézát hallgathatják meg a résztvevők a zenei retorika lehetőségeiről, majd repertoárbővítő előadás következik, melyet sok közös énekléssel fűszerez majd Mindszenty Zsuzsánna. Őt Aranyos Ágota követi, aki a korszak tánckultúrájából ad kóstolót. A nap végén záróminikoncertet ad a Simplicissimus Kamaraegyüttes.

A Hangról hangra program keretében eredetileg három olyan nagyszabású koncertet terveztek, melyek mind a műsor összetételének, mind a produkcióban részt vevő énekesek létszámának köszönhetően kiemelkedő élményt nyújtanak. Ezek közül végre két év várakozás után és a részt vevő együttesek kitartó munkája nyomán megvalósulhat Szegeden az az ünnepi nagykoncert, melyen ősbemutató is felhangzik: Tóth Péter Pünkösdi kantáta című, erre az alkalomra komponált darabja. Az ingyenesen meghallgatható koncerten 26 szegedi kórus lép fel, összesen mintegy nyolcszáz énekessel április 25-én, este hat órakor a Szegedi Nemzeti Színházban. Társrendező: Szeged Városi Kórusegyesület.

StúdiÓra filmsorozat-premier

Az NKA és az EMMI támogatásával új rövidfilmsorozatot terveztek és forgattak le iskolai énekórai felhasználásra, de a nagyközönség számára is élvezhető formátumban, a tananyagot színesítő, ahhoz illeszkedő tartalommal. A sorozat a StúdiÓra címet kapta, és olyan témákat mutat be, amelyek felhasználásával nemcsak a zenei szaktudást bővíti érdekes információkkal, hanem olyan részletekbe is beavatja a diákokat és kórusénekeseket, karnagyokat, amiknek segítségével még változatosabbá és érdekesebbé válhat a foglalkozások menete. Az online sorozat elkészítésével olyan régiókba is eljuthatnak a KÓTA előadásai, ahol az élő koncert vagy szakmai fórum megszervezése szinte megoldhatatlan akadályokba ütközik.

Az első epizód, melynek címe Megelevenedő szavak – szövegábrázolás a kóruszenében, áprilistól lesz elérhető. Előadó: Kutnyánszky Csaba, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora, a Karmester és Karvezető Tanszék vezetője, a Zeneakadémia Egyetemi Doktori Tanácsának elnöke, oktatási rektorhelyettes.

A további epizódok között például az oktatás alapját képező népzenéhez kapcsolódva a népi hangszereket bemutató és megszólaltató előadást terveznek. Ezt követően a kóruszene interaktív és szórakoztató oldalát mutatják be, majd szóba kerülnek különböző ünnepkörök, és különlegességként a háttérmunkát bemutató epizód, melyben a stúdiók világába kaphatnak betekintést az érdeklődő szakemberek.



A Hangról hangra… Énekel az iskola program részeként, a KÓTA szervezésében valósul meg a Szélkiáltó Együttes tavaszi turnéja.

A Csokonai Vitéz Mihály-díjjal és Magyar Örökség díjjal kitüntetett Lakner Tamás, Liszt Ferenc-díjas karnagy nevével is fémjelzett Szélkiáltó Együttes 2022. tavaszán tízállomásos országos turné keretében énekelteti meg az általános- és középiskolás korosztályt. Az első koncertek – Bonyhádon és Gödöllőn – április második felében lesznek.

A koncertekre kiválasztott dalok (melyek közül egy – a Boldogság-dal – kifejezetten erre a programra íródott) a magyar nemzeti, zenei kulturális örökségünk énekein keresztül erősítik a fiatalokban a közösségi alkotás, teremtés és együvé tartozás érzetét. Az új dal megtanulásához kotta- és hanganyagot is küldenek az ének-zene tanároknak. A Szélkiáltó-turnét egy többfordulós, a témakört körüljáró zenei vetélkedő is kiegészíti, melyet a részt vevő iskolák számára írnak ki.

Fontos hír, hogy két év halasztás után

megrendezik a KÓTA50 ünnepi hangversenyt a Zeneakadémia Nagytermében június 19-én, este hét órától.

Az estén vidéki és budapesti együttesek is szerepelnek majd, külön blokkokban mutatkoznak be a gyermekkarok, a női karok, a férfikarok, a szünet után pedig a népzenei terület és végül a vegyes karok, akik (többek között az idei évfordulóra is tekintettel) Kodály Psalmus Hungaricusát adják majd elő. Fellépnek a Budapesti Piarista Gimnázium Vörösmarty Diákkórusának tagjai, vezényel Melegh Béla.

További információk elérhetők a KÓTA honlapján.

Borítókép: A KÓTA sajtótájékoztatója a Hagyományok Házában (Fotó: KÓTA)