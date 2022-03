Hazájukért játszanak az ukrán artisták

A nemzetközi turnésorozatban március 22. és április 17. között Hollandiában huszonhárom színházban, mintegy húszezer nézőnek mutatják be a szülőföldjükről szóló darabot, amely a személyes történeteikre és az ukrán folklórra épül. Az ukrán művészek a háború kitörése után is folytatták a fellépéseket, s minden este felvitték az ukrán zászlót is a színpadra Franciaországban.

A szerelmük, a családjuk, a barátaik, az egész eddigi életük van veszélyben, értük állnak ki a színpadra minden nap. Rengeteg erőt ad nekik a közönség támogatása, amit az elmúlt hetekben tapasztaltak

– hangsúlyozta Vági Bence.

A Recirquel társulata az elmúlt években a legkeresettebb magyar kulturális produkció lett a nemzetközi színtéren, az évi kétszázötven fellépésből százötven külföldön valósul meg. Az egyik legsikeresebb produkciójuk pedig a My Land, amelyet 2018-ban láthatott először a közönség.

Az eredetileg az ember és az anyaföld kapcsolatát boncolgató színpadi műnek az orosz–ukrán háború adott még inkább aktualitást, hiszen a produkcióban szereplő ukrán művészek származása, hovatartozása, gyökerei domborulnak ki, a személyes élettörténetük köré épül az alkotás. A darab zenei világa szintén az ukrán folklórra épül, a népzenei motívumokat Both Miklós Fonogram-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő kutatta fel. A színpadkép is ehhez igazodik, a művészek ugyanis a földdel borított aljzatból emelkednek ki a szülőfölddel való kapcsolódást szimbolizálva.

Hollandiában egyébként szívesen látott társulat a Recirquel; tavaly nyáron a Noorderzon és a Cultura Nova, az ország két kimagasló kulturális fesztiválja is kiemelt műsorszámként mutatta be őket. Ekkor a My Land mellett a Solus Amor című előadással léptek színpadra.

Hazánkban legközelebb május 3. és 6. között látható a My Land a Müpa Fesztiválszínházban.

Borítókép: A Recirquel ukrán artistái (Fotó: Recirquel)