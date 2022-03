Program, ami más, mint a többi

Az alapötlet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársaitól érkezett, hogy az előző évek gálái olyan jól sikerültek, megpróbálkozhatnának egy színdarabbal is. Az intenzív alkotófolyamat a végére ért, az eredményt pedig akár otthon, a fotelből is meghallgathatjuk, hiszen a csapat Vigyázz, hova lépsz! címmel kétfelvonásos hangjátékot készített.

De mitől más ez a program, mint a többi?

– tette fel a kérdést az egyik résztvevő még jóval a járványhelyzet előtt, meséli a beszélgetés moderátora. Nos igen, az olvasóban is könnyen felmerülhet a kétely, mitől más ez a kezdeményezés, mit az előtte lévő többtucatnyi hasonló. Úgy vélem, a legmeggyőzőbb válasz erre az, hogy az alapítvány dolgozói nem hagyták cserben a gyerekeket. Hiszen tudjuk (sajnos többen mesélték is), sokszor a lelkesedés alábbhagy, hirtelen véget ér a közös munka, azaz el-elkopnak a segíteni vágyó felnőttek. Azonban a huszonegy értékes és bátor fiatal kezét ezúttal végig fogták a segítők, hittek bennük, s ezáltal ők is elkezdtek hinni magukban.

Amikor az ember kimondja, SZIA Színház, rögtön mosolyogni kezd. Ez a vidám megközelítése a színháznak, hogy odaköszönünk, ez üdítő, ez lélekemelő; minthogy ez az egész kezdeményezés is az

– köszöntötte a résztvevőket Rátóti Zoltán, a teátrum stratégiai igazgatója.

Az újat alkotás vágya érződik minden szavukból. Pintér Szilvia, a társulat vezető rendezője kiemelte, hogy mindenképpen a nulláról, a semmiből szerettek volna közösen felépíteni valamit, az ő szavaival élve „nem pedig a polcról levenni egy darabot”. Ehhez viszont egy olyan alkotógárdának kellett összeállnia, amelynek résztvevői meghallják és értik a gyerekek hangját, s valami egyedit és izgalmasat hoznak létre egyesült erővel. E folyamat két kiemelkedő alkotója Balogh Eszter és Orosz Mihály, akik a történetért feleltek. Nem egyszerű feladat a gyermeklélek útvesztőjében barangolni, ugyanakkor a diákok visszajelzése alapján sikerrel jártak, hiszen valóban a félelmeiket, a vágyaikat szőtték bele a szövegbe. A hónapok során táborok és megannyi csoportos foglalkozás segítette az összeismerkedést: színjátszással, énekléssel és táncórákkal teltek a mindennapok. A mozgásórák szintén hatalmas kreatív energiát szabadítottak fel, így az eseményen egy vad és ösztönös, letisztult képi világú táncklip premierjére is sor került.

De nemcsak a SZIA munkatársai dolgoztak szívvel-lélekkel, hanem külön köszönet illeti azokat a felnőtteket, akik a többség számára láthatatlanok, de ott voltak és vannak minden gyerek mellett: „Ha a nevelők nincsenek, akik erejükön felül teljesítenek, akkor lehet, hogy ez a huszonegy fiatal most nincs itt. Egy nevelő nagyon sok gyermeknek az anyukáját helyettesíti a mindennapokban” – fejezte ki háláját a társulat vezetője.

A darab öt vándor eltévedéséről és utazásáról szól. Könnyen befogadható, igazi slágerdalokkal tűzdelt hanganyagot hallhatunk, a bemutatót pedig egy lehengerlő, az elmélyülést segítő fényterv kísérte.

A Vigyázz, hova lépsz! eleven és izgalmas alkotás a bizonytalanságról, az önmagunk kereséséről, a közösség erejéről és a reményről. A kölcsönös megértés és az egymásra figyelés sugárzik mind a beszélgetésből, mind pedig a hangjátékból. Ez a program nem hagyta cserben a gyermekvédelmi gondozásban felnövő fiatalokat. Ez a valódi pedagógia: velük és értük tenni.

